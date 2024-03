Jean Deza volverá al fútbol después de 6 meses: equipo de Liga 1 anunció su fichaje con el apelativo de ‘chocolatero’

Jean Deza tendrá una nueva oportunidad de demostrar su talento en el fútbol peruano.

Jean Deza tiene una nueva oportunidad en la primera división del fútbol peruano. El extremo de 30 años fue anunciado como nuevo jugador de Alianza Atlético de Sullana, club que se encuentra en el puesto 14 del Torneo Apertura de la Liga 1:

“Damos la bienvenida a Jean Deza. Extremo izquierdo de 30 años y 1.80 metros de altura se une al Vendaval para deslumbrarnos con su habilidad en el frente de ataque. ¡A defender los colores con pasión y orgullo!”, escribió el elenco piurano en sus redes sociales.

En su post de bienvenida, los ‘churres’ también colocaron un símbolo de chocolate al costado de su nombre, haciendo referencia al fútbol ‘chocolatero’ que caracteriza al nacido en el Callao.

La actualidad de Jean Deza

Jean Deza se encuentra inactivo hace seis meses. Su último equipo fue Alianza Universidad de Huánuco de la Liga 2, club por el que fichó a mitad de temporada, debido a que la primera parte del año defendió los colores de Cienciano.

En el elenco ‘azulgrana’ fue dirigido por Paul Cominges, quien lo utilizó en ocho partidos, siempre ingresando como revulsivo desde el banco de suplentes. El ‘Ratón’ no pudo convertir goles, aunque dio una asistencia en la victoria 3-2 sobre Ayacucho FC.

Con el exfutbolista de Alianza Lima en el plantel, el elenco huanuqueño quedó en tercer lugar de la fase regular, por lo que clasificó a los play off de ascenso. No obstante, el habilidoso jugador no fue convocado, ni a las semifinales contra la Universidad San Martín, ni a la final con Los Chankas, en la cual fueron derrotados, perdiendo la chance de retornar a la primer división.

Cabe mencionar que, durante su breve paso por el ‘papá', Deza solo participó de 6 cotejos en los que brindó dos pases de gol. Su estancia en el elenco cusqueño se caracterizó más por los escándalos fuera de las canchas, así como unas polémicas declaraciones en las que afirmó que los ‘imperiales’ realizaban dobles pagos a sus jugadores para evadir impuestos, palabras que comprometieron a su club, que lo desmontó rápidamente. Finalmente, a mediados de mayo, rescindió su contrato con el ‘elenco colegial’.

El 2023, Jean Deza solo disputó 14 partidos, en los que no marcó goles, entre Cienciano y Alianza Universidad.

La actualidad de Alianza Atlético

Actualmente Alianza Atlético se encuentra en el puesto 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Disputadas las primeras 8 jornadas, los sullanenses suman 8 puntos, producto de dos victorias (2-0 vs UTC y 3-0 vs Deportivo Garcilaso), dos empates (1-1 con Atlético Grau y César Vallejo) y cuatro derrotas (0-2 vs Alianza Lima, 1-0 vs Melgar, 4-0 vs Sport Huancayo y 2-0 vs Cusco FC).