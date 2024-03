Martín Cauteruccio se perdería el Sporting Cristal vs Alianza Lima por Liga 1 2024: ¿Qué pasó con el goleador?

Martín Cauteruccio, goleador de Sporting Cristal, no jugaría contra Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Apertura 2024 - Crédito: Liga 1

El sábado 9 de marzo, Sporting Cristal visitará a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 y solo contaba con una baja confirmada por lesión, la del volante uruguayo naturalizado peruano Leandro Sosa. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que el goleador del campeonato, Martín Cauteruccio, tampoco sería de la partida en el equipo del brasileño Enderson Moreira al presentar complicaciones en su salud.

Desde las 20:00 horas de Perú, ‘celestes’ y ‘blanquiazules’ se medirán en el Estadio Nacional de Lima y se esperaba otra destacada actuación del ‘charrúa’ como a lo largo de la temporada, pese a que venía de no anotar contra Atlético Grau. De los 20 goles que marcaron los del Rímac en el certamen local, 13 fueron del ex Independiente de Avellaneda, pero no estaría presente en el ‘coloso de José Díaz’.

En la última práctica previo al clásico por Liga 1, ‘Caute’ presentó diversas molestias, motivo por el que tuvo que ser trasladado hacia una clínica local, donde se le realizaron los exámenes correspondientes. No obstante, hasta ese momento de la tarde, su participación en el compromiso no estaba en duda e incluso retornó a la concentración de los ‘bajopontinos’ al promediar las 18:30 horas de Perú del último viernes 8 de marzo. No obstante, quedó en constante evaluación por parte del cuerpo médico.

Pero, ¿qué se le diagnosticó a Martín Cauteruccio? Los análisis practicados al natal de Montevideo arrojaron que padece de un cuadro de colestasis, que es una infección al hígado que reduce u obstruye el flujo de la bilis. En esta ocasión llega producto de una secuela de la salmonelosis que sufrió el ariete el pasado 2023.

De acuerdo con información brindada por RPP, durante la noche del viernes, el experimentado artillero volvió a presentar dolores en la zona mencionada y en la mañana del sábado 9 volvió a ser trasladado a un centro de salud. La nueva observación de los especialistas provocó no fue nada favorable y se habría decidido que sea desafectado de la convocatoria al no encontrarse apto para competir a alta intensidad. Hasta el cierre de esta nota, Sporting Cristal no ha hecho oficial la noticia ni brindó detalles de su estado de salud.

Martín Cauteruccio no jugaría ante Alianza Lima por un cuadro de colestasis - Crédito: Liga 1

¿Quién reemplazaría a Martín Cauteruccio?

Sustituir a Martín Cauteruccio no será misión sencilla para Enderson Moreira, ya que es el único de los delanteros de la plantilla que ha conseguido anotar en lo que va de campaña. El resto de futbolistas que han visto puerta entre Liga 1 y Copa Libertadores 2024 fueron el zaguero Ignácio Da Silva (2), los volantes Martín Távara, Gustavo Cazonatti y Leandro Sosa, además de los extremos Santiago González y Maxloren Castro, todos ellos con uno.

En cuanto a opciones en el plantel para reemplazar al máximo anotador de la Liga 1 2024, la ‘fuerza vencedora’ solo cuenta con una alternativa natural, siendo esta Írven Ávila. El ‘Cholito’ ha tenido poca participación en lo que va de curso, sumando solo 161 minutos, y tiene apenas una titularidad, en la revancha contra Always Ready de Bolivia.