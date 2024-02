San Juan de Lurigancho, ¿próxima provincia de Lima?: Alcalde del distrito se pronuncia sobre el proyecto de ley

Alcalde de San Juan de Lurigancho rechazó convertir el distrito en provincia (Canal N)

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL) se pronunció acerca de la iniciativa legislativa presentada por el congresista Waldemar Cerrón en el Congreso de la República, que propone convertir a este distrito de Lima en una provincia de la región Lima.

En conversación con Canal N, el burgomaestre dijo estar totalmente en contra del proyecto de ley porque contraviene la Ley 27795 la cual establece bajo qué condiciones los entes territoriales pueden cambiar su estatus o configuración, sea a regiones, provincias, distritos o centros poblados.

“Su espíritu de creación (de la Ley 27795) señala que la creación de las provincias va en base a los distritos pequeños que desean fusionarse. Aquí están haciendo todo lo contrario: un distrito grande con mucha población quieren pulverizarlo, quieren dividirlo”, mencionó.

Maldonado indicó también que su comuna carece de recursos que ayuden a generar ingresos significativos que impulsen el desarrollo del territorio.

“No tenemos la suficiente cantidad de ingreso económico y fiscal para sobrevivir. SJL no tiene canon, no tiene mina, no tiene agua, no tiene puerto. Lo que tiene SJL es cientos de emprendedores que sostienen al distrito”, indicó.

“Tenemos un distrito que tiene 200 millones de soles de presupuesto. Es bastante poco para casi 1 millón y medio de pobladore. Tenemos algo que sí nos gustaría que nos ayude el Congreso, que tenemos 69% de morosidad”, añadió.

El alcalde Jesús Maldonado criticó la propuesta de Perú Libre para convertir en provincia al distrito de San Juan de Lurigancho | Foto composición: Infobae Perú

En esa línea, sostuvo que los únicos beneficiados con este proyecto de ley serían los alcaldes y funcionarios municipales de gestiones venideras.

“Ellos quieren que SJL se divida en cuatro partes, y la última parte que ellos determinan en la que está San Antonio, Cruz de Motupe, Bayovar entre otros, sea un distrito. Ese lugar va a ser el más pobre del Perú porque no tienen agua, no tienen desague, no tienen servicios, no tienen títulos de propiedad, y ¿quieren convertir ese lugar en un distrito, donde los únicos que se van a beneficiar son los funcionarios, los regidores, los alcaldes?, porque ellos sí se van asegurar el sueldo”, puntualizó.

¿Qué dice la propuesta de ley de convertir en provincia a SJL?

San Juan de Lurigancho tiene más de 1.500 escuelas, entre privadas y públicas - crédito composición Infobae / Andina

El congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, ha propuesto convertir a San Juan de Lurigancho en una nueva provincia de Lima, compartiendo la iniciativa con colegas de su bancada.

El proyecto 7025/2023 sugiere que esta provincia abarque 131,25 km², con Zárate como su capital, y establece límites específicos en torno a San Juan de Lurigancho.

Además, propone la creación de cuatro distritos dentro de la provincia: Zárate, Los Jazmines, Los Nogales y Villa San Antonio, cada uno con un área y capital definidos.

Respecto a los posibles gastos que podría implicar esta medida, el texto de la norma asegura que no se incurrirá en costos adicionales para el Estado.

“Queda habilitada la opción de que el mismo año se realicen modificaciones presupuestales de ser el caso. Los sectores e instituciones involucrados adoptarán las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la presente ley”, se lee en el texto.

Este proyecto surge en un contexto donde San Juan de Lurigancho destaca por su densa población y dinamismo económico, evidenciado recientemente con la inauguración del Mall Aventura, un centro comercial de $85 millones que generó más de 10 mil empleos, indicando el potencial y las necesidades de desarrollo de la zona.