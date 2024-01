Adultos mayores podrían pagar medio pasaje en el transporte público, propone el Congreso

Los adultos mayores deberán presentar su DNI para hacer uso de este beneficio - crédito composición Infobae / Andina

La congresista Nilza Chacón Trujillo, de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley para que los adultos mayores paguen medio pasaje en el transporte público.

Entre los coautores figuran sus compañeros de la bancada fujimorista: Víctor Flores Ruiz, Vivian Olivos Martínez, Mery Infantes Castañeda, Cruz Zeta Chunga y Héctor Ventura.

De acuerdo a la propuesta, se busca modificar los artículos, 3, 4 y 5 de la Ley N.º 26271. De esta manera, se podrá aplicar pases libres y diferenciados a los siguientes grupos poblacionales:

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú.

Alumnos universitarios y de Institutos Superiores Universitarios en profesión o carrera cuya duración no sea menor de seis semestres académicos

Escolares.

Las personas adultas mayores (deberán presentar su Documento Nacional de Identidad).

Además, se establece que el beneficio del pasaje especial para estudiantes universitarios y personas mayores de 60 años solo podrá ser usado entre las 5:00 y las 24:00 en días laborables. En el caso de los escolares, se tendrá que presentar su carné del Ministerio de Educación.

La propuesta afirma que no habrá un costo adicional para el estado de parovarse - crédito El Popular

Chacón justicia esta norma en que llegar a una edad avanzada trae consigo una “acumulación de un conjunto de malestares y afecciones”.

“Adicionalmente, existe información sobre la condición de esta población, como es el hecho de vivir solos, y su estado de salud; casi el 40% de la población adulto mayor de 70 años a más viven solos, y el 80.3% de los adultos mayores de 60 años a más, tiene un problema de salud crónico”, se lee en proyecto.

En cuanto al costo y beneficio que tendría la nueva normativa, se explica que no implicaría un gasto adicional. “El beneficio no contempla gratuidad (...) de tal forma que no afecte los costos directos de quienes brindan el servicio”, argumentan.

“Tampoco vulnera lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, toda vez que busca beneficiar a la población adulto mayor, cuyo envejecimiento viene restándoles calidad de vida, sobre todo considerando las exiguas pensiones que les proporcionan los sistemas de pensiones en nuestro país, en el caso de que los tengan”, precisan.

El transporte público tiene este beneficio para otras personas como de la Policía - crédito archivo Infobae

“Es importante señalar que mantener a los adultos mayores activos puede contribuir a la economía, toda vez que reducirá significativamente la carga sobre los sistemas de seguridad social”, agregan a modo de justificación.

¿Podría aumentar el pasaje del transporte público?

La empresa Rutas de Lima aplicará, desde este martes 30 de enero, un aumento en el costo de los peajes de Villa, Punta Negra, Huaylas, Conchan, San Pedro, Puente Arica y Quebrada Seca.

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, expresó estar en desacuerdo con la medida, particularmente con el aumento en el peaje Chillón, situado en el kilómetro 31.5 de la Panamericana Norte.

En una entrevista concedida a Panamericana, Espinoza advirtió que este incremento desencadenaría automáticamente en un aumento en las tarifas del transporte público, lo que afectaría directamente a la economía de los ciudadanos.

Rutas de Lima ya no cobrará peaje en Puente Piedra por medida cautelar - crédito Andina

Asimismo, criticó la falta de alternativas de transporte e infraestructura vial adecuada para los habitantes y denunció la ausencia de mejoras en las vías concesionadas a pesar de los reiterados aumentos de tarifa.

Por otra parte, Samuel Daza, alcalde del distrito de Ancón, estimó que aproximadamente 700 mil personas serían afectadas por el nuevo costo del peaje Chillón.

Según revelan datos del observatorio Lima Cómo Vamos, cerca del 80% de los habitantes de Lima utilizan vehículos para trasladarse a través de la ciudad, por lo que esta medida afectaría sus finanzas personales.

No obstante, por orden del Poder Judicial, Rutas de Lima tuvo que suspender el cobro del peaje en Puente Piedra. La medida cautelar fue presentada por vecinos de este distrito.