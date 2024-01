Arturo Pomar Jr. expresa su indignación contra Fiorella Cava por insinuar que Arena Hash sirvió a ‘grupos políticos’

Arturo Pomar Jr. enfurece con Fiorella Cava. (Foto: Captura de IG)

Arturo Pomar Jr., exbaterista de la banda Arena Hash y amigo del renombrado artista Pedro Suárez Vértiz, ha reaccionado a las recientes declaraciones de Fiorella Cava, la fundadora del grupo rockero Jas. La cantante y activista trans incidió en una entrevista que existió favoritismo político hacia algunas bandas en la década de los noventa, lo que afectó a otras agrupaciones como la suya.

Te puede interesar: Pedro Suárez Vértiz y sus mensajes en los que el cantante expresaba su admiración por las mujeres

Al escuchar las palabras de su colega, el artista desmintió estas afirmaciones, defendiendo la integridad y el trabajo de su antigua banda. Él sostuvo que la agrupación simplemente se dedicaba a grabar temas y descartó que ellos hayan sido parte de alguna maniobra distractora para un régimen político.

“Que lastima me da tener que escuchar este tipo de declaraciones sin fundamento alguno. No sé cuándo se dio esta entrevista, pero respondo hoy porque recién la he podido ver. ¡Decir que no tocamos al grabar nuestros discos, dar a entender que éramos un grupo de distracción para un régimen político! La frustración de algunos hace que hablen estupideces. Infórmate bien”, escribió.

Arturo Pomar Jr, se encuentra delicado de salud.

La aclaración de Arturo Pomar Jr. finalizó con un mensaje donde reafirmaba el estatus de Arena Hash como referente imprescindible del pop - rock peruano. El músico expresó su pesar ante la necesidad de confrontar afirmaciones que consideró sin fundamento, subrayando que ya era tiempo de superar los conflictos y enfocarse en el legado musical.

Te puede interesar: Armando Machuca presenta a su novia, María Pía Núñez, y Milene Vásquez le da las gracias

“Duela a quien le duela ARENA HASH será siempre referente del Pop - rock nacional. Y dejemos de estar hablando tonterías que ya estamos bien viejos para eso”, añadió el exbaterista. Asimismo, de manera casi inmediata, sus seguidores le dieron la total razón.

“Solo tuvieron un Hit, no hay comparación con Arena ni Pedro, para que hacer caso”, “Arena Hash fue y es y será uno de los grupos de rock en Perú que hizo más por la música que otros, por su talento y visión, no sé por qué otros siempre se escudan en otras variantes y hacen ruido”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

Arturo Pomar Jr. se pronuncia contra Fiorella Cava. (Foto: Captura de IG)

¿Qué dijo Fiorella Cava?

La entrevista que causó gran molestia a Arturo Pomar Jr. se desarrolló en el año 2018, en el programa NED en RPP Televisión, el cual era conducido por el periodista y escritor Renato Cisneros. Aquí, Fiorella Cava hizo saber su sentir sobre lo que sucedió con su agrupación en los años 90.

Te puede interesar: Milett Figueroa quedó eliminada de ‘Bailando 2023’: ¿A qué se dedicará ahora?

“Hubo grupos políticos que nos bajaron el dedo. Desapareció Jas de 140 radios en FM y AM porque el contenido no era el que le gustaba a quién tenía el control, a quién asumió el control, porque antes cada Dj era independiente y ponía lo que le gustaba”, indicó.

En otro momento, señaló que una de las razones para desaparecer de la escena musical a su agrupación era porque sus canciones representaban un peligro para el régimen de Alberto Fujimori, quien en esa época controlaba los medios de comunicación.

“Luego entró el control de los productores y estos productores entraron con una serie de conceptos sobre qué grupo es peligroso para el régimen y qué grupo no lo es. Desaparecieron a Río, desaparecieron a Jas y hubo otros grupos que todos saben quiénes fueron los protegidos”, sostuvo.