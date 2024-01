Alexander fichó por Cienciano y aspira llegar a la convocado a la selección peruana y volver al extranjero

Alexander Lecaros jugará con Cienciano en la temporada 2024. Crédito: Cienciano

Años atrás, Alexander Lecaros llevaba el cartel de promesa del fútbol peruano por su gran habilidad y destreza que demostró en reiteradas ocasiones en el Cusco, lo cual le permitió migrar al extranjero desde temprana edad. Sin embargo, su paso por el Brasileirao no fue satisfactorio y en su vuelta al torneo local, está buscando repotenciarse para salir nuevamente del país. Con Cienciano, su nuevo equipo, espera lograr ese objetivo.

Te puede interesar: Año nuevo, técnico nuevo: el esperanzador inicio de Jorge Fossati al mando de la selección peruana

Antes de finalizar el 2023, el ‘papá' anunció con bombos y platillos el fichaje de Lecaros, quien en la temporada anterior fue parte del Carlos A. Mannucci. Después de un año muy irregular, en el que tuvo poca participación, el extremo de 24 años ahora tiene la intención de volver a su mejor nivel.

El propósito del exfutbolista de Botafogo no es solo llamar la atención en el mercado internacional para vivir una nueva aventura en el exterior, sino que también pretende ser convocado a la selección peruana, una meta que viene persiguiendo desde hace varios años.

Te puede interesar: Eddie Fleischman cuestionó a Paolo Guerrero tras comentado enfrentamiento: “¿Quién le faltó el respeto?”

“En Mannucci tuve que adecuarme nuevamente al fútbol peruano y me costó un poco. Ahora en Cienciano, en mi tierra, va a ser una gran oportunidad para volver al extranjero y estar en la selección”, fueron las palabras de Alexander en comunicación con Radio Ovación.

Alexander Lecaros hace la pretemporada con Cienciano. Crédito: Prensa Cienciano

Lecaros volvió al Perú para jugar por el elenco trujillano en enero del 2022, pero no ha gozado del protagonismo que quisiera. En su primera campaña, apenas jugó 16 partidos, en los que acumuló solo 361 minutos; mientras que recientemente en el 2023, la historia no cambió y fue partícipe de 11 encuentros, sumando un total de 456 minutos.

Te puede interesar: Paolo Guerrero cumple 40 años: nueva etapa, vigencia plena y próximos desafíos

Ahora, el atacante juvenil busca gozar de mayor actividad con Cienciano en la temporada que se aproxima. Desde ya, él viene haciendo los trabajos de preparación con el cuadro cusqueño, a la espera de poder jugar a partir del 26 de enero, cuando empieza la Liga 1.

Alexander Lecaros y su objetivo con Cienciano

Alexander Lecaros llega a un club histórico en el Perú y eso lo tiene bien claro. La historia de antaño del club reafirma su grandeza internacional y por eso, el extremo es consciente de que el elenco cusqueño apunta bien alto. En ese sentido, buscará dar lo mejor de sí para hacer una buena campaña que le permita volver al lugar al que pertenece al ‘papá', teniendo en cuenta que en este año no jugará ningún torneo de Conmebol.

“Estoy feliz, es un orgullo pertenecer a este grande, campeón de la Sudamericana y Recopa. Espero que todo salga bien a final de temporada. (…) Estamos preparándonos para pelear el campeonato, hay muy buenos jugadores”, afirmó con seguridad el futbolista a radio Ovación.

Alexander Lecaros jugó en el fútbol brasileño casi dos años.

Si bien Lecaros no rindió como esperaba en el Brasileirao, pasando por las filas de Botafogo y Avaí FC, confesó estar más adecuado al fútbol brasileño que al peruano. En la Liga 1 -asegura- no encuentra el confort necesario para explotar su mejor nivel, pero tiene la expectativa de que podrá tener un mejor rendimiento en el presente año, dependiendo de las oportunidades que le de Óscar Ibáñez, actual DT del conjunto cusqueño.

“A veces siento que puedo dar más, pero por toma de decisiones que no tienen que ver conmigo, no se me dan las cosas. Mi paso por Brasil fue importante, me sentía más cómodo jugando allá que acá”, mencionó el extremo del Cienciano.