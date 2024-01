Cuto Guadalupe confiesa que perdonó infidelidad de Charlene Castro: “Dios pone pruebas a sus mejores guerreros”

Cuto Guadalupe confiesa que perdonó infidelidad de Charlene Castro | América Espectáculos

Cuto Guadalupe se encuentra alejado de los escándalos luego de que la madre de sus hijos fuera protagonista de un ampay de Magaly Medina. Charlene Castro, pareja del exfutbolista fue vista con un misterioso hombre entrando a un hotel en mayo de este año y esto significó un golpe para Luis. Pese a que en su momento salió a responder ante las críticas, nunca cerró la posibilidad de perdonarla.

Sin embargo, ya pasados los meses, Cuto se pronunció al respecto y sorprendió al mencionar que decidió perdonar a su esposa. En una entrevista para América Espectáculos, el tío de Jefferson Farfán, comentó que no quiere tener rencores y, por el contrario, vivir en paz.

Confesó que es una persona que se enfrente a los problemas y no ha tenido problemas en perdonar a Charlene porque no considera bueno tener rencores. Además, afirmó que todo lo que pasa sirve para aprender y recalcó que los seres humanos no somos perfectos.

“Dios nos pone pruebas a sus mejores guerreros y yo soy uno de ellos. Creo que uno quiere vivir en paz, sin rencores, sin odio. Sí, (ya he perdonado) claro que sí porque eso no es bueno y yo soy de esas personas que siempre valoro a las personas más allá de las cosas que puedan suceder. Creo que en la vida ninguno somos perfectos y cometemos errores. Lo importante es aprender siempre de eso”, comentó al inicio.

Finalmente, confesó que siente que es un referente para los jóvenes, por lo que siempre mantiene la fe intacta. “Lo importante es ser siempre uno mismo. A veces uno es referente para muchos jóvenes que siempre ven en uno como una esperanza o fe y siempre lo he demostrado”, sentenció

El ampay de Charlene Castro

Charlene Castro, compañera del exfutbolista, se caracterizó por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su aparición pública y gestión de su privacidad. No obstante, recientemente ha captado la atención de la prensa tras ser registrada por las cámaras del programa “Magaly TV La Firme”, liderado por Magaly Medina. El espacio televisivo transmitió imágenes de Castro saliendo de un establecimiento hotelero acompañada de un hombre que no era Cuto Guadalupe, quien se encontraba ocupado en otros menesteres en ese momento.

Las secuencias difundidas datan del jueves 27 de abril, cuando se pudo ver a Charlene Castro disfrutando de un agradable momento junto a Cuto Guadalupe por la zona de San Miguel. La situación no indicaba lo que más adelante vendría. Pasadas dos semanas, concretamente el jueves 11 de mayo, Castro fue vista dejando a su hijo en el restaurante propiedad de su pareja para luego tomar un taxi unas calles más allá.

A las 3:10 p.m., las cámaras captaron a Charlene en el distrito de Barranco, donde descendió del taxi a unos metros de distancia de un hotel. Entró al establecimiento y se alojó en una de las habitaciones. Más tarde, un hombre arribó al mismo lugar y, de acuerdo con el reporte del programa, los dos permanecieron juntos por espacio de una hora.

Alrededor de las 6:10 p.m., la pareja emergió del hotel de tres estrellas, mostrándose relajados y sonrientes. Charlene gestualizó brevemente antes de continuar su camino, como si el evento no hubiese tenido mayor importancia.

Seguidamente, Castro caminó para tomar un taxi que la llevaría de vuelta a su domicilio en San Miguel, donde reside con el exjugador. Y así, su vida prosiguió con su rutina habitual.