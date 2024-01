Estrella de Barcelona no sabía quién era Paolo Guerrero en trivia con Ibai Llanos: “Los de Perú me van a matar”

Pedri, jugador de Barcelona, no reconoció al delantero peruano Paolo Guerrero en programa de Ibai Llanos

Cada vez es más común que reconocidos futbolistas a nivel mundial se sumerjan en el mundo del streaming o visiten los canales de los influencers más relevantes. El caso más reciente es el de la estrella del FC Barcelona, el volante Pedri, quien compartió una transmisión en vivo con Ibai Llanos, también fundador de la famosa Kings League.

Este martes 2 de enero de 2024, una de las estrellas del elenco ‘culé' participó en la primera edición del año del programa Charlando Tranquilamente, el cual se emite a través de la plataforma digital Twitch. Además de una amena conversación, el futbolista de 21 años también fue retado a participar en una serie de juegos en línea. Uno de ellos era una trivia que consistía en reconocer a un centenar de jugadores de distintas nacionalidades.

En el número 25 del desafío apareció el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, y se requería que Pedri González adivine el nombre del ‘Depredador’. Sin embargo, la figura ‘blaugrana’ sorprendió al no saber quién era el deportista que vestía la ‘blanquirroja’ en la imagen mostrada y lo lamentó.

“Este no lo sé. Páralo, páralo (el video)”, dijo en primera instancia para luego agarrarse el rostro. “Piensa, Pedri”, le replicó la celebridad de Internet. “Es que yo de Sudamérica no sé”, señaló con preocupación el invitado. “Voy a decir un nombre por tirar uno, la selección sé cuál es, pero al jugador no lo conozco. ¿Gabriel?”, contestó ante la pregunta.

Al revelarse el nombre expresó su lamento. “¡Paolo Guerrero, tío!”, dijo Pedri. “Un mítico de Perú”, agregó Ibai Llanos. “Ya sé, los de Perú me van a matar”, señaló mientras esbozaba una sonrisa.

Para amenizar la situación, el streamer contó que cuando desarrolló la misma actividad, también erró al responder el nombre de Guerrero Gonzáles, pero que eso no afectó su buena relación con su audiencia ‘incaica’. “Yo también fallé, pero los peruanos te quieren igual. Lo sentimos, chicos”, dijo. Finalizó la dinámica brindando un elogio para el ex Liga Deportiva Universitaria de Quito, con el que ganó la Liga Pro y Copa Sudamericana 2023. “Paolo es muy bueno”, sentenció.

Cabe mencionar que desde el pasado 16 de diciembre, cuando enfrentó a Valencia (empate 1-1), el ganador del premio Golden Boy en 2021 se encuentra lesionado debido a molestias musculares y no se animó a dar una fecha de regreso a las canchas. Solo atinó a decir “será pronto”.

Último encuentro de Pedri con Barcelona antes de su lesión fue el 16 de diciembre contra Valencia en Mestalla - Crédito: Reuters

Futuro de Paolo Guerrero en 2024

El reciente lunes 1 de enero, Paolo Guerrero cumplió 40 años y lejos de ponerle punto final a su exitosa carrera deportiva, piensa encontrar un nuevo club para prolongar su actividad en el ‘deporte rey’. En su última llegada al Perú para pasar las fiestas de fin de año con su familia, se refirió a su futuro profesional y mencionó que espera hallar un conjunto con el que pueda volver a ganar un título continental, tal como lo hizo con LDU esta temporada.

“El 2023 fue un lindo proyecto con Liga, donde pasamos buenos momentos. Estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto y bueno. Un proyecto que sea para ganar un torneo internacional. Que el entrenador no crea que el fútbol es jugar playstation”, dijo para TV Perú a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En esa misma intervención con la prensa, el chorrillano se pronunció sobre un posible desembarco a Alianza Lima para jugar la Liga 1 y Copa Libertadores 2024, descartantado ello de plano por falta de interés de los directivos que comandan la institución.

“Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés ninguno, pero no hay problema. Como yo dije siempre, no voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan”, concluyó.