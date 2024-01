Paolo Guerrero y su contundente respuesta sobre si jugará en Alianza Lima el 2024: “Los dirigentes pasan”

Paolo Guerrero y la contundente respuesta sobre si jugará en Alianza Lima el 2024 | TV Perú Deportes

El futuro de Paolo Guerrero sigue en incertidumbre. El delantero todavía no define cuál será su equipo esta temporada después de la gran campaña que tuvo con LDU de Quito en el 2023, donde salió campeón de la Copa Sudamericana y de la LigaPro de Ecuador.

Los hinchas de Alianza Lima piden a viva voz que se contrate al ‘Depredador’ para esta temporada, sin embargo no hay nada al respecto. La dirigencia ‘blanquiazul’ no ha realizado una propuesta hasta el momento a pesar del deseo público del ‘9′ de la selección peruana por volver a Matute.

Guerrero se refirió sobre la posibilidad de ponerse la camiseta ‘íntima’ y lo hizo con contundente respuesta. “Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés ninguno, pero no hay problema. Como yo dije siempre, no voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan”, comentó el delantero en TV Perú Deportes.

Además, confesó qué puntos tiene en cuenta para poder fichar por algún club. Y resaltó la buena temporada que tuvo con los ‘albos’ después de su sorpresiva salida de Racing Club por falta de continuidad.

“El 2023 fue un lindo proyecto con Liga, donde pasamos lindos momentos. Esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno. Un proyecto que sea para ganar un torneo internacional”, añadió.

Paolo Guerrero se refirió a su continuidad en Liga de Quito, equipo donde ganó dos títulos - Crédito: Getty

Los 40 años de Paolo Guerrero

El delantero peruano estuvo de cumpleaños el pasado lunes 1 de enero y lo celebró a lo grande a lado de su esposa Ana Paula Consorte, su hijo menor, toda su familia y amigos en una casa privada en Pachacamac. Paolo Guerrero gozó con la música de varios grupos salseros y pasó un día increíble a lado de sus seres queridos.

No estuvo presente Jefferson Farfán, su gran amigo se perdió la celebración debido a que también estaba festejando el santo de su mamá Charo en Chincha. Sin embargo, la ‘Foquita’ mandó a su orquesta para que se haga presente en el cumpleaños de su compadre.

En uno de los videos que se logró ver por redes sociales, se puede apreciar al ‘Depredador’ bailando muy emocionado. Y en otro momento; Julio ‘Coyote’ Rivera, fue el encargado de agarrar la torta de su hermano para el tradiciones ‘Cumpleaños feliz’. El ‘9′ sopló las velas en brazos de su menor hijo.