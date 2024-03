‘Magaly TV La Firme’: La respuesta a Jazmín Pinedo y la cena no tan romántica entre Jean Paul Santa Maria y Romina Gachoy

Inició un capítulo más de ‘La Casa de Magaly

El reality estaría a punto de llegar a su fin y en esta ocasión se compartió una conversación inédita entre Samahara Lobatón y Alfredo Benavides sobre el ampay de Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro. La hija de Melissa Klug advirtió que no le parecía la actitud de la modelo, ya que sí sabía lo que hacía. Mientras tanto, el actor le respondió que algún día cambiará esa actitud. “No me cae, es una chica inteligente, pero no puedo soportar eso”, sostuvo.