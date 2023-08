Mayra Goñi y Ricardo Mendoza: Cómo y desde cuándo nació la amistad entre el comediante y la actriz peruana

Ricardo Mendoza y Mayra Goñi afirmaron tener una buena amistad. (Foto: Captura de Instagram)

Ricardo Mendoza y Mayra Goñi fueron relacionados sentimentalmente por el programa ‘Amor y Fuego’. Ambos artistas fueron captados ingresando a la casa del comediante, donde se quedaron hasta el día siguiente.

A partir de este momento, el conductor de ‘Hablando Huevadas’ y la actriz se han dejado ver juntos en las redes sociales, al punto de responder algunas preguntas sobre la amistad que han entablado, pues ellos han negado estar en una relación sentimental.

Durante su estadía por Chiclayo, Ricardo Mendoza abrió una caja de preguntas en sus historias de Instagram. Aquí, sus seguidores le hicieron todo tipo de consultas, como era de esperarse, le tocaron el tema de Mayra Goñi, de quien dijo ser un buen amigo.

Al estar al lado de él la participante de ‘El Gran Chef Famosos’, ellos se animaron a contar detalles de su amistad, cómo la primera vez que se conocieron e hicieron contacto. De acuerdo a la también cantante, ella era fanática del comediante, por lo que fue a verlo a uno de sus shows.

En ese momento todavía no cruzaban palabras, pues ella vivía en los Estados Unidos. Sin embargo, todo cambió cuando la actriz le respondió una historia a Ricardo Mendoza, esto sin imaginar que hablarían durante cuatro horas seguidas.

“Nos conocemos desde hace como seis, siete meses. Sí, rápido, nos conocimos cuando fuiste al show. Luego me respondió una historia y luego hablamos por cuatro horas porque me contó toda su vida”, indicó.

Ricardo Mendoza y Mayra Goñi habrían inicia un romance, según 'Amor y Fuego'. (Foto: Composición e Instagram)

Asimismo, luego de haberle contado parte de su historia, Mayra Goñi decidió que era momento de iniciar una amistad con el comediante, por lo que al regresar al Perú, lo invitó a comer a una cevichería, pese a que al cómico no le gusta este plato nacional.

“Me vio cara de cura y se confesó (...). Luego ella vino a Lima y me invitó a una cevichería y se fue”, contó entre risas Ricardo Mendoza, para posteriormente decirle a su compañera que cante un poco para sus fans.

Mayra Goñi y Ricardo Mendoza están solteros

En el mes de julio, cuando recién llegó al Perú, Mayra Goñi asistió a una de las presentaciones de su amiga Flavia Laos. Aquí, una cámara de ‘Amor y Fuego’ la abordó para preguntarle sobre su situación sentimental. Ella resaltó que hasta ese momento estaba soltera, siendo su última relación conocida con Nesty.

La también cantante precisó que iba a permanecer soltera hasta que no aparezca alguien que merezca su corazón y la conquiste. “Hasta que no llegue alguien que merezca este corazoncito, no se lo doy a cualquiera”; dijo en aquella oportunidad.

Además, cada recordar que Ricardo Mendoza está soltero desde hace unos meses, en sus redes sociales confesó que tras haber expresado que tenía una relación abierta con su expareja Alicia, ellos decidieron ponerle punto final a su romance de más de seis años. Además, el comediante negó tajantemente haber iniciado una relación con la venezolana que fue ampayada, pese a que la joven dijo que ellos estaban juntos, pero que no querían exponerlo.