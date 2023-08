Gianluca Lapadula enfrenta al dolor: peruano acelera su recuperación para llegar a las Eliminatorias Sudamericanas

El delantero peruano mostró un avance de su trabajo físico para estar apto con la selección peruana en el proceso clasificatorio. (Video: Instagram Gianluca Lapadula)

Cada vez falta menos para el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas. Por ello, el técnico de la selección peruana, Juan Reynoso, estaría pensando en el posible equipo que arranque contra Paraguay en Ciudad del Este y Brasil en Lima. Dentro de esa consideración, no estaría Gianluca Lapadula, quien se viene recuperando de su lesión en el tobillo derecho. Sin embargo, el delantero de Cagliari mostró una notable mejoría y acelera su puesta a punto para incorporarse a la ‘bicolor’ en el proceso clasificatorio.

A través de su cuenta de Instagram, el nacido en Turín subió un video en donde se le aprecia realizando trabajos en el gimnasio. Pero lo que resalta es que estos están focalizados en la parte inferior de su cuerpo, es decir, el tren inferior, que comprende desde la zona pélvica hasta las piernas.

El ejercicio específico que ejecutó el atacante fue uno orientado al fortalecimiento de los cuádriceps, en la parte anterior al muslo. Esta región del cuerpo humano suele estar desarrollada en los futbolistas, ya que permite una buena ejecución de los pases y los golpeos de la pelota a través de la extensión de las rodillas. De hecho, el tonificar los cuádriceps colabora con la prevención de inconvenientes en las rodillas.

Ahora, si bien este trabajo se enfocó en los cuádriceps y no en el tobillo derecho, zona que se lesionó; de todos modos se rescata el hecho que hay un avance en su recuperación, teniendo en cuenta que en los días anteriores solo realizaba ejercicios en el tren superior: pecho, espalda, hombros, brazos y core.

Nuevo ‘look’ para apuntalar su recuperación

Una de las cosas que llamó la atención fue que Gianluca Lapadula se le vio entrenando en el gimnasio con un ‘look’ distinto al que estaba hace unos días, cuando tenía el cabello de color rubio. En esta ocasión, optó por hacerse un corte, algo que su hija aprobó, ya que no le agradaba el tinte que se había puesto. “¡Papi, ya no me gustas rubio!”, fue el mensaje que compartió el delantero en una publicación en su Instagram.

Gianluca Lapadula estrenó nuevo 'look' y compartió un tierno momento con su hija.

Su madre, apoyo durante su recuperación

Aparte de su familia cercana (esposa e hijas), Gianluca Lapadula dio a conocer que contó con el apoyo de su madre, Blanca Vargas. Incluso, reveló que viene siendo pieza clave para volver al fútbol al 100%. “Elementos fundamentales para la recuperación de una lesión: paciencia, ejercicio, rehabilitación, el apoyo de mamá”, escribió en la misma red social.

Gianluca Lapadula hizo mención a su madre para referirse a su recuperación del tobillo derecho.

Gianluca Lapadula y el tiempo estimado de su regreso

Cuando se conoció que Gianluca Lapadula se le había diagnosticado una “inestabilidad en la cavidad media del tobillo derecho”, cuya operación se llevó a cabo de forma exitosa; se encendieron las alarmas en la Videna por el tiempo que estará ausente en la selección peruana, que está a poco de disputar las Eliminatorias Sudamericanas.

Medios italianos mencionaron que se trataría de aproximadamente cinco meses, aunque la Federación Peruana de Fútbol confirmó que el médico Julio Segura se había contactado con el artillero de 33 años y se mostró esperanzado de volver en tres meses. Con ello, se perdería los primeros seis partidos: Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela.

Sin embargo, el gerente de selecciones de la FPF, Antonio García Pye, admitió haber conversado con ‘Lapa’ y tiene la intención de regresar de cara a la segunda fecha, es decir, contra chilenos y argentinos en octubre. “Aún no tenemos certeza de lo que puede pasar con Gianluca. Hablé con él y tiene mucha ilusión de llegar a la segunda fecha doble, pero eso depende de su evolución y lo que digan los especialistas”, comentó en diálogo con Radio Ovación.