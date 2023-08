Mauricio Larriera, nuevo técnico de Alianza Lima: su estilo de juego, el tricampeonato, Christian Cueva y la realidad de la Liga 1

El VAR: “En Uruguay también es controversial, hay muy poco tiempo efectivo. Tenemos que adaptarnos, futbolistas, público. Me acostumbré a no gritar los goles porque viene con revisión. Tenemos que saber jugar con ello, vino a traer justicia y todavía no es bien manejado, incluso en Europa. Tenemos que gestionar nuestras emociones, saber que los árbitros son seres humanos y no desconfiar que hay una mano negra. Me gusta ganar dentro del reglamento”.