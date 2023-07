Pedro Suárez Vértiz felicita a Christian Meier por su matrimonio: “Aseguró sus mañanas con una linda chica”

Pedro Suárez Vértiz habló del matrimonio de su amigo Christian Meier.

Christian Meier volvió a encontrar el amor a sus 53 años. El actor peruano se casó el pasado sábado 1 de julio con la joven Andrea Bosio, en una ceremonia que fue estricto privado y se llevó a cabo en Vista Valley Country Club, California. A este evento solo asistieron amigos cercanos y familiares directos de la pareja.

Además, algo que ha llamado la atención de este romance es la diferencia de edades que hay entre ambos, pues la esposa del artista solo tiene 26 años, por lo se llevan un total de 27 años.

Por este motivo, cuando Pedro Suárez Vértiz le escribió un mensaje felicitando a Christian Meier, hizo bastante énfasis en la edad, señalando que entendía el motivo por el que su amigo decidió iniciar una nueva historia de amor con una persona que es mucho menor que él.

Pedro Suárez Vértiz. (Instagram)

“Lo que pasa es que los Meier, absolutamente todos, viven hasta los cien años. El más joven que conocí, fue su abuelo, que murió a los 97. Son inevitablemente longevos. Por eso tiene mucho sentido buscar una esposa tan joven”, empezó diciendo en su publicación de Instagram.

Asimismo, Pedro Suárez Vértiz sostuvo que el actor peruano tomó la decisión más lógica, casarse siendo aún guapo y enamorado de una joven que probablemente lo llenará de mucha energía.

“Porque sabiéndose guapo aún, ha hecho lo más lógico. Pasar el resto de su larguísima vida enamorado, pero por sobre todas las cosas, energizado. Christian no da puntada sin hilo jamás”, añadió.

Para finalizar, el intérprete de “Lo olvidé” felicitó a su excompañero de Arena Hash por apostar por el amor, además de asegurar todas sus mañanas, despertando con una bella y joven chica a su lado.

“Felicitaciones Christian por tu nuevo amor. Vívanlo por completo. Porque el amor es hoy y no mañana. Aunque has asegurado todos tus mañanas con tan linda chica. Disfruten de las mieles del amor, porque no es lo común casarse en pleno clímax amoroso. Esa luna de miel va a ser una cosa de locos”, indicó.

Pedro Suárez Vértiz se refirió al matrimonio de Christian Meier.

¿Cómo conoció Christian Meier a su esposa?

Cuando se dio a conocer que Christian Meier estaba enamorado de una joven de 26 años, muchos se empezaron a preguntar cómo es que había nacido este romance. Aunque en un primer momento se especuló que ellos se conocieron en Belcorp, empresa donde el popular ‘Zorro’ grabó un comercial, lo cierto es que no sucedió de esa manera.

En una entrevista para la revista ¡HOLA! Américas, el actor peruano narró cómo fue su primer encuentro con Andrea Bosio. “Es tan simple como cliché: se sentó en mi mesa acompañando a un grupo de gente que yo conocía. Desde que la vi me pareció fascinante, inteligente y divertida. Cuando terminó la noche le pedí su teléfono y al día siguiente la invité a salir”, comentó.

De otro lado, la actual esposa del ‘Zorro’ comentó que en la actualidad ellos laboran juntos. “Desde hace varios meses me uní a su compañía, Oliverdog Entertainment, para liderar las campañas de marketing de los lanzamientos musicales de Christian, así como también negociaciones y contratos para sus producciones audiovisuales y acuerdos comerciales. Tener la oportunidad de trabajar en lo que me gusta y de la mano de Christian es realmente un privilegio, ya que también nos permite pasar bastante tiempo juntos”, agregó.