Jugadores de Binacional harán huelga por falta de pagos: “No hay otra forma de poder protestar”

Edson Aubert informó que jugadores de Binacional harán huelga por falta de pagos. (Video: Jesús Alberto Calcina)

Los problemas económicos se vuelve una constante en el fútbol peruano. Deportivo Municipal le debe tres meses de sueldo a sus jugadores y ya perdió la licencia A. Ahora, Deportivo Binacional se suma a la ‘franja’ en la lista de clubes que no les paga a sus jugadores y estos últimos tomaron una tajante decisión: hacer huelga.

Te puede interesar: Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada de Liga 1 Perú tras victorias de Universitario, Cristal y Alianza Lima

Así lo dio a conocer el capitán del ‘Bi’, Edson Aubert, en la última rueda de prensa tras la caída (5-1) ante Deportivo Garcilaso por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1. El volante señaló que el incumplimiento por parte de los dirigentes repercute en lo futbolístico y le mandó un mensaje a SAFAP.

“El grupo está muy descontento por la parte administrativa, estamos teniendo problemas de deudas, lamentablemente eso afecta en lo deportivo. Pedirle a la dirigencia que se ponga al día e informarle que nosotros no vamos a trabajar hasta que depositen las deudas”, declaró en conferencia.

Te puede interesar: Melgar denunció trato desigual de Conar para acceder a audios del VAR y acusó a la FPF

“También pedirles a la Agremiación que ponga mano firme porque vemos que no se han acercado a nosotros, nos tienen abandonados, no se hace valer lo que dice la Agremiación y eso nos molesta. Nos sentimos solos, ojalá esto se solucione pronto, no hay otra forma de poder protestar. Informarles que el equipo no va a volver a trabajar hasta que paguen”, finalizó.

Otro de los jugadores del ‘poderoso del sur’ que se refirió a esta situación fue el extremo Andy Polar. “El grupo está comprometido, los resultados no nos acompañan por todos los problemas que estamos pasando, esperemos que se pueda solucionar. Hay compañeros que se están yendo de la institución y eso no es bueno, ojalá se solucione porque esta situación es difícil para nosotros”.

El mal momento deportivo de Binacional

Tal y como señaló Aubert, la falta de pagos afectó en lo deportivo al equipo de Juliaca y esto se vio reflejado en el último partido. Los dirigidos por Juan Manuel Azconzábal fueron superados por Deportivo Garcilaso de forma contundente en su casa, el estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

Te puede interesar: Peter Arévalo arremetió contra el área médica de Alianza Lima: “Trabajan para el club, no para los jugadores”

El central Alex Rambal abrió el marcador a los 6 minutos. Héctor Zeta anotó el empate parcial a los 24′. A partir de ese momento, fue un monólogo del ‘pedacito de cielo’. Santiago Giordana (49′), Juan Diego Lojas (65′), Jonathan Betancourt (69′) y Paulo Rodríguez (93′) aumentaron la cuenta.

Deportivo Garcilaso goleó 5-1 a Deportivo Binacional por la fecha 3 del Torneo Clausura.

Con este resultado, sumó su segunda derrota en el Torneo Clausura y se mantiene con cero puntos en los últimos lugares. Binacional no gana desde hace más de un mes, pues su último triunfo se remonta al 3 de junio cuando goleó 3-0 a Carlos A. Mannucci.

En cuanto a la tabla acumulada, el elenco de Juliaca está en zona de descenso, precisamente en el decimooctavo puesto con 18 unidades. Por el momento, pelea con Academia Cantolao y Unión Comercio por no perder la categoría.

Nuevo fichajes en medio de crisis económica

Un factor extraño y cuestionable en Binacional es que, pese a las deudas económicas, la directiva continúa sumando refuerzos para el Torneo Clausura. El último en ser anunciado fue el delantero Gabriel Leyes, que en el Apertura jugó por Academia Cantolao. Otros futbolistas que arribaron a Juliaca fueron el defensor Leonardo Mifflin y el volante Donald Millán.

Gabriel Leyes jugará en su cuarto club en el fútbol peruano. Antes pasó por Alianza Lima, Carlos Stein y Academia Cantolao.

Próximo partido de Binacional

En caso la directiva cumpla con el pago de los sueldos de los jugadores, el ‘poderoso del sur’ se medirá ante Atlético Grau en la fecha 4 del Clausura. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 16 de julio a las 13:00 horas en el estadio Municipal de Bernal. Su rival viene de caer goleado 3-0 ante Melgar.