Gaby Zambrano responde a Daniela Darcourt y respalda a Sergio George: “Ese contrato lo firmé yo y sé de lo que hablo”

Gaby Zambrano responde a Daniela Darcourt y respalda a Sergio George

Gaby Zambrano es una de las artistas que el productor musical Sergio George ha firmado en el Perú. La cantante se mostró muy feliz con este logro profesional y poco a poco viene mostrando la música que ha hecho con el estadounidense. Sin embargo, en medio del conflicto de George con Farik Grippa, varios de los artistas representados por él han salido a defenderlo.

Esta vez, fue la salsera quien se refirió a las recientes declaraciones de Daniela Darcourt en contra del exproductor de Yahaira Plasencia. La intérprete de ‘Señor Mentira’ advirtió a sus compañeros a no confiarse en dejarle sus sueños a otras personas y remarcó que Sergio tenía algunos problemas de este tipo en el exterior.

Estas palabras no habrían sido muy bien recibidas por Gaby Zambrano, quien respaldo a Sergio George y respondió a lo dicho por Daniela Darcourt. Ante las cámaras de ‘América Hoy’, la pareja de Johnny Lau mencionó que su colega estaba un poco desinformada y que, por el contrario, ella sí sabe lo que estaba pasando.

“Si tú me preguntas que opino sobre lo que dijo, yo creo que le falta más información, Yo he estado ahí. No es que haya alguien malo o alguien bueno para mí se concluye en que fueron desacuerdos y ya”, mencionó al inicio.

Gaby Zambrano responde a Daniela Darcourt.

Por otro lado, expresó que no está en contra de nadie en específico, pero no está de acuerdo con que se hagan algunos comentarios que no puede ser justos para quienes están involucrado. “No estoy en contra de nadie no quiero sumarme a comentarios que no considero justos. No consideré que era justo hablar de abusos y eso, para mí no ha sido así”, agregó bastante firme.

Finalmente, recalcó que al ser ella una de las artistas firmadas por Sergio George, tiene mucho más conocimiento que cualquiera que esté afuera. Remarcó que está muy agradecida. “Yo considero que yo he firmado ese contrato y yo sé de qué hablo. Siempre saco lo mejor de las experiencias y siempre soy agradecida. Es mi forma de ser”, sentenció.

Gaby Zambrano firmó con Sergio George.

¿Qué dijo Daniela Darcourt de Sergio George?

Para las cámaras de ‘América Hoy’, anteriormente la intérprete de ‘Probablemente’ señaló que lamentaba que Sergio George se vea envuelto en este tipo de escándalos y recalcó que no era la primera vez. “Es una pena para muchos que lo hemos admirado durante mucho tiempo, que esté inmiscuido en este tipo de escándalos, pero internacionalmente también ha tenido ciertos problemas. Compañeros, infórmense bien, no le vendan sus sueños a nadie”, expresó al inicio.

Además, señaló que se identificaba con Grippa, quien se ha mostrado muy afectado por no poder seguir trabajando. Aseguró que pese a no tener una gran cercanía con él, no dudaba en expresarle su apoyo en este momento complicado. “Me identifico mucho con lo que está pasando Farik, le he escrito por interno, yo sé que con muchos no soy la súper amiga, pero somos colegas y siento que en los momentos más difíciles es en donde realmente te das cuenta quienes son colegas de verdad y pueden estar contigo ayudándote”, agregó.

Sergio George responde a Daniela Darcourt y aclara que no estafó a nadie.

Finalmente, descartó poder trabajar alguna vez con Sergio George, sobre todo por esta experiencia que es mucho más cercana y en la que, a su parecer, ha visto destruirse los sueños de algunas personas que depositaron la confianza en una figura internacional, pero finalmente no han logrado algún resultado. “Yo al inicio dije que si trabajaría (con él), pero hoy por hoy, teniendo una experiencia pasada, yo me atrevería a decir que no trabajaría con ninguna persona que se burle de los sueños”, comentó Daniela Darcourt.