Magaly TV La Firme EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del programa de este viernes 30 de junio

¿Qué pasó en el último programa de Magaly TV La Firme?

Finalmente, la modelo Cindy Marino se muestra muy enamorada de su actual pareja, quien tiene en su haber múltiples denuncias por maltrato psicológico. Pese a ello, la rubia defiende su romance. “Tengo que saber con quién me estoy metiendo, si no, no hubiese dado el paso que yo he dado”, sostuvo en enlace telefónico con el reportero del programa.