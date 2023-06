Las conclusiones de Perú de cara al futuro tras enfrentar a Corea del Sur y Japón en la fecha FIFA

La selección peruana derrotó 1-0 a Corea del Sur y perdió 4-1 Japón en esta fecha FIFA (FPF).

La selección peruana afrontó dos nuevos amistosos en esta fecha FIFA. Los dirigidos por Juan Reynoso cosecharon una victoria 1-0 sobre Corea del Sur y una dura derrota 4-1 ante Japón. Estos partidos le sirvieron al comando técnico ‘bicolor’ para sacar varias conclusiones de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, las cuales iniciarán en setiembre de este año contra Paraguay en Asunción y Brasil en Lima.

Bryan Reyna se consolida como un jugador importante

Uno de los aspectos más positivos fue la consolidación de Bryan Reyna como un futbolista importante en la selección. El delantero de Alianza Lima ya había destacado en sus primeros amistosos el año pasado, incluso marcando un gol en su debut frente a El Salvador. Y en esta fecha FIFA demostró que también puede marcar diferencias y ser desequilibrante ante un rival mundialista como Corea del Sur.

Te puede interesar: Juan Reynoso irónico tras goleada de Japón ante Perú: “No somos los Supercampeones ni el equipo más malo”

Pese a que los ‘tigres del oriente’ tenían futbolistas compitiendo en Europa y venían de llegar a octavos de final en el Mundial Qatar 2022, el extremo de 24 años no se inmutó y fue la figura de la ‘blanquirroja’ al marcar el gol de la victoria y crear situaciones de peligro. Su asentamiento en el equipo es obra de Reynoso, pues antes no era considerado ni siquiera en las convocatorias y ahora es un jugador que incluso tiene nivel para ser titular en las clasificatorias.

El extremo de Alianza Lima recibió un pase de Paolo Guerrero y abrió el marcador en Buscan. (Video: Movistar Deportes).

La presencia de Paolo Guerrero

La convocatoria de Paolo Guerrero fue muy cuestionada, pues muchos consideraban que el ‘Depredador’ no estaba en un buen momento físico y tampoco podía ser considerado en la planificación a futuro. Sin embargo, ante la ausencia de Gianluca Lapadula contra Corea del Sur, el delantero de Racing Club le ganó la pulseada a Alex Valera y no solo fue titular, sino que jugó un gran partido y demostró que cuenta con un nivel suficiente para ser titular en las eliminatorias.

Te puede interesar: Erick Osores criticó el cambio de sistema de Juan Reynoso: “Perú no está para grandes revoluciones tácticas”

A pesar de que no marcó, Paolo asistió en el gol de Reyna tras realizar una buena pared con Edison Flores, y se asoció constantemente con sus compañeros para generar jugadas de peligro. Además, en el duelo contra Japón, demostró su liderazgo y voz de mando al recriminar a Christian Cueva por su error en la presión en la jugada del segundo gol.

Si bien tiene 39 años y es muy difícil que su nivel perdure durante todas las Eliminatorias, quedó claro que, de mantener la continuidad en Racing y no sufrir de nuevas lesiones, puede ser una alternativa válida para los primeros partidos ante Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela, los cuales se llevarán a cabo este 2023.

Paolo Guerrero marcó su regreso a la selección peruana enfrentando a Corea del Sur.

La dupla Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula

En el amistoso contra Japón, Juan Reynoso probó por primera vez a la dupla Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula como doble nueve. El resultado no fue el esperado, pues el equipo quedó descompensado en el mediocampo y perdió 4-1. No obstante, se pudo observar buenas combinaciones entre ambos atacantes. El ‘Depredador’, más habituado a recogerse fuera del área, asistió en dos ocasiones al jugador del Cagliari. En la primera, el remate se fue apenas desviado, y en la segunda, el gol fue anulado por ‘off side’.

Te puede interesar: Juan Reynoso habló sobre la capitanía de Paolo Guerrero: “El escudo está por encima de cualquier nombre”

Si bien está demostrado que Guerrero y Lapadula pueden crear peligro juntos, también quedó claro que necesitan un mediocampo que los respalde al momento de generar juego y marcar. Contra los ‘nipones’, ni Christian Cueva ni Sergio Peña fueron capaces de darles ese respaldo, pero con futbolistas de mayor dinámica, se podría repetir dicha dupla.

Perú enfrentó a Japón en partido amistoso internacional por fecha FIFA.

El delantero estaba en posición adelantada cuando salió el pase de Paolo Guerrero. (Video: Movistar)

Se consolida la formación 4-2-3-1

En esta fecha FIFA, Juan Reynoso probó el clásico 4-2-3-1 contra Corea del Sur, mientras que ante Japón probó un 4-4-2. El equipo demostró estar más acostumbrado a la primera formación, la cual se viene utilizando desde el periodo de Ricardo Gareca. La única variación fue Christofer Gonzáles como enganche, y dio resultados, pues la ‘bicolor’ fue la dominadora del partido y no tuvo muchos contratiempos en defensa.

Por su parte, ante los ‘samuráis azules’ no funcionó el 4-4-2, pues ni Peña ni Cueva cumplieron correctamente con la labor defensiva por las bandas y el equipo dejó muchos espacios. Teniendo en cuenta que contra Alemania también se intentó innovar con un 3-5-2 y tampoco dio resultados, se puede concluir que el mejor esquema para iniciar las clasificatorias es el 4-2-3-1 que los jugadores ya conocen desde la etapa del ‘Tigre’.