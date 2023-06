Sergio George y Chim Pum Music se defienden de acusaciones de Farik Grippa: “Él quiso irse de la compañia”

Sergio George y Chim Pum Music se defienden de acusaciones de Farik Grippa

El productor Sergio George desde Estados Unidos salió a defenderse ante las acusaciones de Farik Grippa quien señaló haberse sentido “decepcionado y dolido” por la empresa Chim Pum Music y el productor musical.

Te puede interesar: El abusivo contrato que Farik Grippa firmó con Chim Pum Music por consejo de Sergio George

Mediante un comunicado, el ex mánager de Yahaira Plasencia y Chim Pum Music negaron completamente que se haya incumplido con el contrato laboral que se firmó con Farik Grippa, tal como lo señaló en el programa de Magaly Medina.

“Nunca hubo incumplimiento de contrato, lo que ocurrió es que el señor Grippa decidió irse de la compañía y no sacar la música que ya se había grabado”, dice en la primera parte del comunicado.

Además, indicaron que el “el señor Grippa no está prohibido de hacer presentaciones, eso es falso”, como lo contó en un reportaje que se difundió en ‘Magaly TV La Firme’ el pasado miércoles 14 de junio por a señal de ATV.

Te puede interesar: Gabriela Herrera cuestionó seriedad de Sergio George y Chim Pum Music: “Me dejó mucho que desear”

Agregado a ello, señalaron que el trato que se le dio al intérprete de “Lo Dudo”, dentro de la empresa, siempre fue de parte de profesionales y siempre se manejó la misma cardinalidad con todas las estrellas que firmaron contrato en dicha empresa.

“Las relaciones personales con los diferentes talentos con quienes hemos trabajado, así como con los managers y productores, siempre han sido profesionales, respetuosas y muy cordiales”, detalló.

Te puede interesar: Gabriela Herrera y Raúl Carpena triunfaron en ‘Baila Conmigo’: fotos y videos de su presentación en de ‘Esto es Guerra’

Finalmente, comentaron que están prestos a conversar con Farik Grippa y llegar a un buen puerto para solucionar todos los malentendidos que ya se hizo público.

“Reiteramos nuestra intención de poder hablar con el señor Grippa y solucionar de la mejor manera esta situación. Siempre estaremos abiertos a la comunicación y al buen entendimiento, con el fin de evitar comentarios que podrían resultar difamatorios”, expresaron.

En noviembre de 2022, Farik Grippa fue anunciado, entre bombos y platillos, como el nuevo fichaje de Sergio George.

¿Cuáles fueron las acusaciones de Farik Grippa en el programa de Magaly Medina?

El cantante Farik Grippa comentó que fue Sergio George, quien lo convenció para que firmara contrato laboral con Chim Pum Music, ya que el productor estadounidense iba a formar parte del proyecto y eso le daba confianza y no le importo que sea un empresa nueva.

El primer día a Farik le presentaron lo que sería todo el equipo de profesionales que trabajarían con él; sin embargo, al día siguiente todos renunciaron y ese fue su primera señal de alerta, pero hasta ese momento no tomó medidas.

Uno de ellos le aconsejó que tuviera “cuidado” antes de marcharse. Un mes más tarde, ingresaron nuevos trabajadores, pero estos se marcharon al poco tiempo. El peruano se quedó sin equipo de marketing. Tampoco contaba con un plan de trabajo, de desarrollo o de inversión.

Como no tenía apoyo para en el tema de publicidad, la carrera de Farik fue descendiendo y sus reproducciones en la plataformas digitales de música también disminuyeron.

Agregado a ello de las pocas presentaciones que tenía al mes, le debía pagar el 50% de sus ganancias a Chim Pum Music como señalaba las cláusulas de su contrato de trabajo.

Por ese motivo y muchos más, en marzo del 2023, Farik Grippa decide renunciar de manera abrupta porque consideró que era un contrato abusivo, lo que le habían hecho firmar con la ilusión de ser un gran cantante a nivel internacional.

Farik Grippa denuncia a Gil Shavit, dueño de la productora 'Monumental Music', de no cumplir con su contrato.

Gabriela Herrera se siente ‘decepcionada’ de Sergio George

Inclusive, la cantante Gabriela Herrera contó en una entrevista en exclusiva para Infobae Perú que los motivos verdaderos por los que no firmó el contrato laboral con Sergio George y Chim Pum Music fue porque no lo consideraba beneficioso para un artista y lo calificó de abusivo.

“Yo no iba a firmar un contrato que era completamente abusivo como lo fue en su momento y el tiempo me está dando la razón por que muchas cosas están saliendo ahora”, dijo en un inicio.

“Muchos compañeritos que firmaron, ahora se están arrepintiendo porque el contrato se ve muy bonito, pero las letras chiquitas hay que leerlas con lupa porque ahí es donde está el tema. Hay que leerlo dos veces y con un especialista para que no podamos caer en cositas que nos puedan perjudicar”, continuó.

Por otro lado, Gabriela Herrera comentó que no le gustaría trabajar en un futuro con Sergio George porque no está de acuerdo en la forma de trabajar del empresario estadounidense al destacar más el show que el talento.

“La verdad que me dejó bastante que desear en el último proyecto que tuve con él. Pensé que era un poquito más serio en ese aspecto y se fue mucho por el lado del show y eso no me gustó”, aseguró.