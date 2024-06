Jorge Fossati mandó firme mensaje a los jóvenes por convocatorias de Guerrero y Cueva: “Hasta que no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”

Jorge Fossati justificó convocatorias de Paolo Guerrero y Christian Cueva a la Copa América 2024, y les mandó firme mensaje a los jóvenes.

La selección peruana está a punto de enfrentar su primer partido en la Copa América 2024. Tras la publicación oficial de la lista de convocados, surgieron varios cuestionamientos acerca de la inclusión de Paolo Guerrero y Christian Cueva. Ambos jugadores han sido criticados, principalmente, por sus edades; en el caso de ‘Aladino’, también ha recibido reproches debido a que no ha jugado en casi ocho meses por una lesión.

El técnico Jorge Fossati defendió la decisión de convocar a estos jugadores. Afirmó entender las dudas de la afición y la prensa sobre su trabajo, especialmente teniendo en cuenta el legado del técnico Ricardo Gareca, quien llevó a la selección peruana a varios éxitos recientes, entre ellos, la clasificación a la Copa del Mundo tras 36 años. Fossati resaltó la importancia de mantener un equilibrio entre la experiencia y la juventud en el equipo.

“Hasta que el equipo no les vuelva a dar las mismas satisfacciones o mejores, es lógico que se recuerde con respeto y cariño lo que hizo Ricardo en la selección peruana. Es lógico que lo valoren mucho. Te puedo decir que a Ricardo lo tienen en un pedestal”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘radio La Red’ de Argentina.

De la misma manera, instó a que ese proceso quede atrás y las miradas estén puestas en la actual etapa de Perú. “Me parece que algún caso se ha quedado mentalmente en el pasado, disfrutando de lo que fue la clasificación al Mundial después de muchos años, en el 2018. Lo que precisamente atacamos fue eso: si te quedas en el pasado, tienes todo el derecho a hacerlo, pero quédate en tu casa. No vengas a estropear la imagen que dejaste en aquel momento y no vengas a perjudicar”, comentó.

Ricardo Gareca comandó a Perú en el Mundial de Rusia 2018, donde enfrentó a Dinamarca, Francia y Australia. - créditos: REUTERS/Jason Cairnduff

Otro de los puntos que el exentrenador de Universitario tocó estuvo relacionado con la ambición en el nuevo grupo de la selección peruana.

“Si en el día a día no le pones hambre de gloria me parece que estarías cometiendo un grave error y no vas a seguir creciendo. Por ahí fue la propuesta y los que vienen de atrás la aceptaron como una realidad”, acotó.

Jorge Fossati sobre Christian Cueva y Paolo Guerrero

Ahí fue cuando Jorge Fossati le mandó un contundente mensaje a los jóvenes de la ‘blanquirroja’, haciendo hincapié en el motivo por el cual sigue tomando en cuenta a Christian Cueva y Paolo Guerrero, a pesar de que tienen 32 y 40 años, respectivamente.

“No es el mejor momento de Cueva, pero su capacidad está intacta. Guerrero está vigente. Hasta que los ‘pibes’ no sean mejores que los veteranos, no puedo sacarles lugar”, sostuvo.

Paolo Guerrero y Christian Cueva han sido incluidos en la selección peruana para la Copa América 2024. - créditos: FPF

Y es que Christian Cueva no disputa un partido desde el año pasado. Concretamente, su última presentación fue el 21 de octubre con la camiseta de Alianza Lima ante ADT. Ocho días después salió en lista ante Deportivo Garcilaso y, desde entonces, no pisó una cancha de fútbol de manera oficial. Esto debido a tuvo un tratamiento para recuperarse de una lesión en la rodilla derecha.

Esto generó que ‘Aladino’ no tenga club y se haya tratado de manera particular, compaginando con algunos trabajos en la Videna. La larga inactividad fue cuestionada por los hinchas y la prensa.

Paolo Guerrero vivió una situación parecida, aunque en su caso por su escasa producción goleadora a sus 40 años. De todos modos, Jorge Fossati ha demostrado respaldarlos ante la poca aparición de elementos para reemplazarlos. Piero Quispe (22), Bryan Reyna (25), Joao Grimaldo (21) y Franco Zanelatto (24) asoman como opciones de futuro, pero que, salvo chispazos, aún no se han asentado como titulares.

Bryan Reyna, Piero Quispe y Joao Grimaldo son parte del recambio generacional en la selección peruana. - créditos: FPF

Jorge Fossati sobre la dupla Paolo Guerrero-Gianluca Lapadula

En el último amistoso ante El Salvador, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula tuvieron algunos minutos juntos, pero sin generar mucho peligro. Aun así, el estratega ‘charrúa’ reconoció que utilizar a ambos es una opción más que válida.

“Por supuesto que pueden jugar juntos, sin ningún tipo de dudas. No veo el motivo para que no lo puedan hacer, pero también tengo otras opciones para que jueguen con uno o con el otro. Trataremos de equivocarnos lo menos posible. Con la observación de los partidos y entrenamientos tomaremos las decisiones antes del 21 (de junio)”, precisó en conferencia de prensa.

Perú venció 1-0 a El Salvador en un partido amistoso por fecha FIFA.