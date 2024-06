Arequipa: detienen a comisario y agente PNP por cobrar cupos superiores a S/2.000 a locales nocturnos

Se detuvo preliminarmente al mayor PNP Víctor Raúl Garaúndo Ramos, jefe de la Comisaría de Mariscal Castilla. | Latina Noticias,

Malos agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos un mayor y jefe de la comisaría de Mariscal Castilla (Arequipa), fueron detenidos en un operativo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Fiscalía Anticorrupción. Esto luego de ser acusados de extorsionar a locales nocturnos en el distrito de Cerro Colorado.

Los intervenidos fueron identificados como Víctor Raúl Garaúndo Ramos, mayor y jefe de la Comisaría de Mariscal Castillo, y el suboficial Jean Franco Elvis Cornejo Vásquez, fueron detenidos junto con Tomás Enrique Choque Medrano, un civil y presunto responsable de recolectar los sobornos obtenidos.

Durante el operativo se allanaron seis inmuebles y se encontró aproximadamente S/20,000 en efectivo. Además, en la comisaría de Mariscal Castillo se hallaron cerca de S/60,000. El Poder Judicial determinó que los detenidos permanecerán bajo arresto preliminar por siete días mientras continúan las investigaciones.

Estas sospechas de corrupción iniciaron en enero, cuando se empezaron a reunir pruebas suficientes para proceder con los arrestos.

Detienen a policías que cobraban cupos de hasta S/2,000. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Latina)

Según RPP, la zona en la que operaba este grupo de malos agentes policiales es conocida por albergar a bares que usan una fachada de restaurantes para ofrecer alcohol en horas de la noche e incluso se presume que podrían albergar negocios de prostitución.

Según la declaración del periodista César Espinoza, “la esposa de Tomás Choque Medrano se encarga de repartir cerveza a estos locales, entonces ella fue el nexo. Ella fue quien a través de su esposo contacta con el mayor y este les dijo: ‘muy bien, como tú repartes cerveza a estos locales, diles que me busquen, que si no me buscan, yo voy a intervenirlos, voy a hacer operativos constantemente’”

100 agentes de la PNP fueron detenidos hasta mayo del 2024

Un reciente informe de Panamericana reveló que, solo hasta mayo, un total de 100 policías fueron detenidos por cobro de coimas. Un panorama del que ya se había alertado en el 2023, cuando se reveló que las fiscalías de Perú iniciaron 523 investigaciones relacionadas con cohecho pasivo contra miembros de la Policía Nacional. Según el medio, cada 16 horas se reporta un nuevo caso de presunta corrupción entre los oficiales.

Este alarmante promedio sugiere una creciente problemática dentro de la PNP, debido a la recepción de sobornos por parte de funcionarios, que compromete la integridad y el funcionamiento de las instituciones del Estado. La naturaleza del cohecho implica recibir beneficios a cambio de favores en el ejercicio de funciones públicas.

Además de estas cifras, El Comercio señaló un aumento considerable en las denuncias de cohecho contra policías en los últimos cinco años, que registró un incremento superior al 700%. Este crecimiento plantea serias preocupaciones sobre la prevalencia de la corrupción dentro de la fuerza pública y destaca la necesidad de medidas correctivas urgentes.

1.500 policías pasarán a retiro por medidas disciplinarias solo en el 2024

Al menos 1.500 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) podrían pasar a situación de retiro solo en el año 2024, una cifra récord si se considera que en años anteriores esta situación se producía en cantidades menores: 1.030 en 2023 y 990 en 2022.

Alrededor de 1,500 agentes de la Policía Nacional del Perú pasarán a situación de retiro durante el año 2024. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“A nivel nacional tenemos un promedio de mil efectivos al año que son (pasados a situación de retiro) por medida disciplinaria, pero este año se incrementará esa cifra. Posiblemente superemos los 1,200 o 1,500″, sostuvo el propio general PNP Víctor Zanabria ante los medios de comunicación en la región del norte del Perú.

¿Dónde y cómo denunciar corrupción al interior de la Policía?

La Central Única de Denuncias es una plataforma de atención digital y telefónica para que la ciudadanía presente denuncias o quejas por conductas indebidas del personal policial y del Ministerio del Interior, trata de personas, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, puntos de venta de drogas, entre otras.

La información recibida es evaluada por personal especializado, quien luego la deriva a las dependencias correspondientes para su investigación. Puedes presentar tu denuncia por medio de su plataforma. Además, cuenta con los siguientes canales:

Línea gratuita: 1818

Correo electrónico: denuncias@mininter.gob.pe

Aplicativo móvil: CUD 1818.