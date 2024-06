Congreso: Eduardo Salhuana busca establecerse como la opción de APP para dirigir la Mesa Directiva

Eduardo Salhuana busca imponerse ante Lady Camones en sus intentos para hacerse de la presidencia de la Mesa Directiva por APP. Composición Infobae.

Falta cada vez menos para la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, la misma que será en poco más de un mes; y como consecuencia, diversos congresistas empiezan a perfilar su candidatura. Entre las bancadas existe una en específico en la que todos los ojos están puestos, pues tiene como opciones a tres de sus congresistas. Esta es Alianza para el Progreso, que en poco menos de dos semanas, ya se han registrado intentos por parte de Eduardo Salhuana, su vocero, para hacerse de la exclusividad de la candidatura.

Así lo reveló el medio El Comercio, que en un informe precisó la existencia de movimientos internos en APP para definir a su candidato. Según el informe, Eduardo Salhuana ha emergido como uno de los principales aspirantes, solicitando formalmente a la dirigencia de su partido la postulación para presidir el Parlamento. Salhuana argumenta que Lady Camones “ya tuvo su oportunidad” en 2022, al mando de la mesa directiva, antes de ser censurada en septiembre de ese mismo año.

APP aún no define a su propuesta en una Mesa Directiva, pese a intentos de Salhuana

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de APP, liderado por César Acuña, evaluará los perfiles de Salhuana y Camones en los próximos días. Fuentes de dicho medio vinculadas al partido acuñista indicaron que, aunque Salhuana busca superar a Camones en la postulación, su candidatura dependerá en gran medida del respaldo de otras bancadas, especialmente de Fuerza Popular.

A la lista de Lady Camones y Eduardo Salhuana se suma Alejandro Soto. | Fotocomposición: Infobae Perú

Y es que el fujimorismo tampoco descarta la presencia de APP nuevamente en la Mesa Directiva y ni más ni menos que a la cabeza del Congreso. En una entrevista otorgada para dicho medio, el portavoz de Fuerza Popular, Miguel Torres, indicó que tanto Eduardo Salhuana como Lady Camones son “cartas interesantes” para dicho órgano del Congreso. Aunque intentó poner paños fríos a los apuros de salhuana al precisar que Fuerza Popular no tiene prisa por definir una fórmula; además de que su agrupación aún no decide si mantendrá la primera vicepresidencia del Parlamento o si no participará.

Eduardo Salhuana se perfila como presidente de la Mesa Directiva pese a críticas

Pese a ello, contra las intenciones del legislador para presidir el Congreso, existe un amplio historial de cuestionamientos contra Salhuana por el trabajo realizado en favor de la minería informal. A finales de junio de 2023, el Congreso aprobó una normativa suya para que la maquinaria incautada en campamentos de minería ilegal no sea destruida, sino que se asigne a los gobiernos locales y regionales a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

El escándalo fue tal que la iniciativa fue observada por el Ejecutivo; pero este rechazo no era más que la punta del iceberg, pues posteriormente, la Procuraduría General del Estado se pronunció ante la norma con una grave acusación: Salhuana habría incurrido en el delito de peculado, que tiene que ver con la apropiación ilegal de dinero o bienes pertenecientes al Estado.

Fotos: Ojo Público/Mineríahoy

La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al fiscal de la Nación iniciar una investigación preliminar a Salhuana por el presunto delito de peculado de uso. Este pedido también incluye a Saby Sonia Meza Malqui, asesora de Salhuana, y al empresario minero Eloy Edgar Saxi Arapa. Ello, basándose en un informe de Punto Final; en el que se señala que Salhuana y Meza Malqui fueron abogados de Saxi Arapa, un minero informal que podría beneficiarse de la derogación de una norma que intentaba frenar la expansión de la minería ilegal.

Y ello, debido a que Salhuana fue asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por la minería ilegal. Esta relación ha suscitado controversias, pues su proyecto originalmente proponía la transferencia directa de la maquinaria a las autoridades subnacionales, aunque finalmente se incluyó al Programa Nacional de Bienes en el proceso.