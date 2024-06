‘Miss Perú Curvy’ se pronuncia sobre las críticas que recibe por su peso: “Dicen que promuevo la gordura”

Miss Curvy Perú cuenta cómo enfrenta las críticas por su peso. YouTube Nadie se salva

Nayaj Gámez Pumadara, ganadora del Miss Curvy y candidata al Miss Perú 2024, evento realizado el pasado 9 de junio, contó que viene siendo presa de críticas en las redes sociales por su peso. Durante una entrevista con Nadie se salva, de Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, la modelo de talla grande Nayaj Gámez contó enfrenta a sus detractores y de lo bien que se siente consigo misma.

“Yo estoy segura de la mujer que soy y de lo que no soy”, indicó la reina de belleza, resaltando que hace caso omiso a las críticas. Además, se animó a revelar cuáles son los ataques que más recibe por su cuerpo.

“Que promuevo la gordura, que la obesidad, que no pienso en la salud. Basta 5 segundos de ver mis historias en Instagram para que veas entrenando. Yo les digo: ‘póngase a entrenar’”, señaló.

Consultada por cómo se siente a nivel salud y emocional, Nayaj señaló que se siente muy bien, tanto así que de todas las participantes del Miss Perú, ella fue la única que pudo donar sangre.

“Nos llevaron a todas las candidatas del Miss Perú a donar sangre, fui la única que calificó”, dijo bastante orgullosa y recibiendo las felicitaciones de los conductores.

‘Miss Perú Curvy’ asegura que es feliz con su cuerpo. Es por ello que no le afectan las críticas en las redes sociales. Nadie se salva YouTube

Gámez Pumadara indicó que no pretende ser alguien que no es, ha aprendido a querer su cuerpo y lo cuida con buena alimentación y ejercicios. Sin embargo, hizo énfasis en la importancia de la salud mental. Ella es modelo de talla grande, lo tiene claro y ama serlo, asegura. De lo contrario, le afectarían los cuestionamientos en las redes sociales.

Agradecida con la vida

Por su parte, Pablo Saldarriaga resaltó a la modelo por su forma de manejar las críticas, pues enfrenta las palabras rudas de una manera amable. Nayaj contestó que lo hace con transparencia, pues está muy agradecida con la vida por darle una segunda oportunidad.

Antes de la pandemia, la hija del recordado comediante ‘Gato’ Abad y sobrina del ‘Ronco’ Gámez, tuvo un aparatoso accidente donde perdió a los hijos que llevaba en el vientre. Además, estuvo mucho tiempo sin poder moverse y llevando terapias.

“Yo estoy tan agradecida. El hecho de estar aquí, presente, ya es un milagro, en verdad. Soy una mujer de fe y es lo único que me ha permitido mantenerme cuerda a lo largo de todo este proceso, y solamente ser amor. Lo que a veces las personas no entienden es que el odio no se combate con más odio, se combate con amor. Si una persona te está diciendo: ‘te odio, que tu cuerpo, que me desagradas’. Responde: ‘yo te amo’. Genuinamente, yo amo a la gente, por eso es que soy una mujer feliz”, sentenció.

Nayaj Gámez fue candidata al Miss Perú 2024.

De ingeniera a modelo

En conversación con Infobae Perú, Nayaj Gámez hizo un repaso sobre su carrera como modelo y cómo inició. A pesar de haberse graduado de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Científica del Sur, la hija del ‘Gato’ Abad destacó desde una temprana edad por su inclinación hacia el arte. Estudió canto, baile y actuación; y estaba al día en las últimas tendencias de moda.

La aspirante a la corona del Miss Perú inició trabajando como maquilladora, lo que la ayudó a financiar su carrera universitaria; y luego dedicó su tiempo a desarrollarse como ingeniera en una empresa relacionada con la fibra óptica. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado en el 2019, cuando sufrió un accidente automovilístico. Un evento que cambió su cuerpo para siempre.

“Nunca fui una mujer de talla grande en mi adolescencia. Aunque pasé por muchos procesos de TA (trastornos alimenticios), no era de talla grande... hasta que pasó mi accidente y quedé postrada en cama. No podía caminar ni hablar, tenía Parkinson, quedé muy mal. Por estar así mi cuerpo cambió y eso me afectó bastante. Empecé a deprimirme”, relató a este medio.

Nayaj Gámez dejó su carrera de Ingeniería Ambiental para dedicarse al modelaje.

En medio de su lento proceso de recuperación, Nayaj Gámez volvió a trabajar como maquilladora para solventar algunos de sus gastos. Es aquí donde iniciaría su nueva vida.

“Una modelo faltó y me preguntaron si no quería reemplazarla. Les dije que no sabía nada de modelaje. Insistieron si yo podía intentarlo. Y bueno, al final quedé en el centro de la sesión y la foto se hizo viral. Me comenzaron a llamarme varias marcas. Ahí yo dije: tengo que estudiar modelaje, y así lo hice”, relató a Infobae Perú.

Nayaj Gámez, la modelo de talla grande que busca la corona del Miss Perú 2024 (Marylin Farroñay/Infobae Perú)