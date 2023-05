Alejandro Sanz recibe apoyo de fans peruanos luego de admitir que no se encuentra bien: “He tenido un brote fuerte esta semana”

Alejandro Sanz preocupa a sus seguidores peruanos.

Hace unos días, Alejandro Sanz publicó un extenso y reflexivo mensaje en sus redes sociales, donde habló sobre su salud mental. El intérprete de ‘Amiga mía’ causó gran preocupación entre sus fans al señalar que estaba ‘triste y cansado’, además de señalar que a veces simplemente quiere desaparecer.

Te puede interesar: Pati Chapoy aconsejó a Alejandro Sanz tras preocupar por su salud mental: “Date permiso de frenar”

“No me encuentro bien. No estoy seguro de si esto tendrá algún propósito, pero necesito decirlo. Me siento triste y agotado”, confesó el cantautor con total franqueza. Y continuó, expresando con mayor intensidad su estado emocional. “Por si alguien más piensa que siempre debemos ser como una brisa marina o un fuego artificial en una noche de verano”.

La publicación generó una gran preocupación entre los seguidores peruanos, quienes se mostraron solidarios y brindaron mensajes de apoyo y comprensión al cantante madrileño. Como se recuerda, hace poco Alejandro Sanz brindó un concierto en el Estadio Nacional de Lima, el cual lució totalmente lleno el día de su presentación.

Te puede interesar: Claudia Bahamón manifiesta su apoyo a Alejandro Sanz tras emotivo mensaje en el que admite no sentirse bien

Ante los mensajes de solidaridad que recibió, el cantante utilizó su cuenta de Twitter para agradecer las muestras de afecto que recibió en los últimos días, pues admitió que el fin de semana pasó un difícil momento emocional.

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y les agradezco muchísimo a todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, indicó.

Te puede interesar: Alejandro Sanz volvió a causar preocupación entre sus seguidores: “No estoy bien, estoy triste y cansado”

En ese sentido, Alejandro Sanz le comunicó a todos sus fans que no estaba en sus planes suspender su gira mundial, el cual en estos momentos se encuentra en pausa. Él reconoció que cancelarla para encerrarse en su casa, es una mala idea, por lo que espera mejorar su salud emocional en las próximas semanas.

“No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, añadió.

Alejandro Sanz recibe el apoyo de sus fans.

Alejandro Sanz recibe el apoyo de sus fans.

Alejandro Sanz recibe el apoyo de sus fans.

Alejandro Sanz recibe el apoyo de sus fans.

Hace unos meses evidenció este problema

En noviembre del año pasado, el cantante español, de 56 años, compartió sus preocupaciones que lo perturbaban y reveló en Twitter que esta tristeza le había afectado en su capacidad para componer música. Sus seguidores de todo el mundo se mostraron preocupados por sus palabras y le brindaron su apoyo.

“Durante un tiempo estuve triste, sin inspiración musical, enfadado y carente de creatividad. Sumido en la nada...”, escribió en la red social. Sin embargo, el artista anunció que regresaría a los escenarios. Como dice el refrán, “siempre que llovió, paró”.

“Pero de repente, he recuperado mi esencia. Tengo un nuevo deseo de dar conciertos y hacer grabaciones. La música está ardiendo dentro de mí nuevamente. Solo quería compartirlo”, expresó el reconocido intérprete. Finalmente, agregó: “La música llama a mi puerta y yo la abro, como uno abre la puerta a un amor que siempre sabías que volvería. Deseadme suerte para saber amarla”. Los acontecimientos demostraron que pudo volver a disfrutar de los escenarios y la música, y es lo que sus fanáticos esperan que ocurra nuevamente en esta ocasión.