Julio Gagó, suspendido como congresista y ahora correría la misma suerte como regidor de Lima: de qué lo acusan

El portal Wayka denunció que el regidor de Lima Julio Gagó habría pedido una donación de alimentos a cambio de pactar reunión con el alcalde Rafael López Aliaga. (Composición Infobae (Andina/El Comercio)

En junio de 2014, el pleno del Congreso de la República suspendió 120 días sin goce de haber al entonces legislador de Fuerza Popular, Julio Gagó, por presuntos actos de corrupción que venían siendo investigados preliminarmente por la fiscalía.

Varios años después, pero ahora como regidor de Lima por Renovación Popular, partido del alcalde Rafael López Aliaga, Gagó podría correr la misma suerte que cuando ocupaba una curul en el Legislativo.

El Consejo Metropolitano sesiona este miércoles 24 para decidir su futuro, tras conocerse por una denuncia periodística del portal Wayka que el exparlamentario fujimorista habría pedido una donación de alimentos a un dirigente del Mercado Mayorista de Lima para facilitarle una reunión con López Aliaga.

Julio Gagó participó en entrega de alimentos presuntamente donados por comerciantes de Mercado Mayorista de Lima. (Facebook Julio Gagó)

Ante esto, la Procuraduría Anticorrupción y la Procuraduría Municipal denunciaron al regidor limeño por el delito de tráfico de influencias.

En unas declaraciones para El Comercio, el burgomaestre capitalino afirmó que “tráfico sí hay”en el caso de Gagó, pero negó que hubiera cohecho.

“No puedo hablar con una persona que está en investigación (…) No puedes romper la cadena de control y menos sacar en Facebook que es tu donación. Tráfico de influencias sí hay, el caso de cohecho, tengo dudas”, dijo López Aliaga, quien contó se negó a responderle los mensajes por WhatsApp que este le envió.

Audio revela que Julio Gagó habría exigido donaciones a cambio de gestionar reunió con López Aliaga. (Wayka/Facebook Julio Gagó)

La situación se tornó complicada para Gagó, pues en su publicación de Facebook sobre la donación no mencionó que provenían de los comerciantes, sino que la entrega de alimentos fue organizada “por la colaboración de emprendedores como él que unieron esfuerzos para contribuir solidariamente con los de bajos recursos”.

La denuncia de Wayka expone al regidor sosteniendo una conversación con un supuesto representante del Gran Mercado Mayorista de Lima, quien le habría dado un camión lleno de alimentos. Dicha donación fue entregada por el propio Gagó en el distrito de Villa María del Triunfo, en abril de este año.

El excongresista se defendió a través de redes sociales y calificó la acusación en su contra de “notica falsa”.

“Entregar donaciones de alimentos a la población que necesita molesta a algunos, origina difamarme con noticias falsas y atribuirme una conducta delictiva que no he realizado. No detendré mi labor y seguiré trabajando con aquellos que apoyan mi función”, tuiteó.

Julio Gagó fue congresista fujimorista entre el 2011 al 2016.

Transcripción del audio de Wayka

Julio Gagó (JG): ¿Tú crees que me puedas dar eso cada semana o cómo es?

Comerciante (C): No, semanal, no. Semanal ni hablar. Ya hemos quedado cada dos o dos tres semanas, ¿no? Viendo el tema de acelerar el tema para la reunión con el alcalde, pues.

JG: La reunión con todos tus puntos, primero hacemos la reunión con el Sr. Antonio, con todos los puntos de la agenda.

C: Con Antonio ya nos estamos reuniendo, hemos ido reuniendo, seguimos teniendo reuniones, pero, claro.

JG: Me han dicho que no hay la representatividad.

C: Pero el objetivo principal, el objetivo principal como te digo es tener esa reunión que va a ser un gran respaldo. Ya te dije, ya, el mercado ha estado ahí, todo hay un montón de grupos que quieren tomar posesión de llevar a los compañeros, que somos los representantes de los compañeros y no, pues, están mal informando. Nuestro respaldo, va a ser esa esa Asamblea, esa reunión, esa mesa de diálogo con el alcalde.

JG: Sí, pero como te digo, el alcalde no se va a reunir así nomás si no han tocado todos los puntos con Antonio.

C: Claro, vamos a exponer los cinco puntos, tú me has dicho que son 5 puntos. Somos 13, somos y somos 13 asistentes.

JG: No se va a poder resolver nada, probar tus cinco primeros puntos, tus once representantes en una reunión. Entonces si hay algo afinado, ya se puede hablar con el alcalde.

C: Claro, claro, está bien, eso estamos de acuerdo.

El excongresista fujimorista Julio Gagó aportó S/120.000 en especies a la campaña electoral de Rafael López Aliaga. (La República).

¿Por qué lo suspendieron como congresista?

En febrero de 2014 salió a la luz que Gagó, en ese momento legislador, estaba vinculado a la empresa Copy Depot, la cual había generado una facturación de casi 6.5 millones de soles en años anteriores. Una investigación periodística reveló esta información y presentó audios en los que el propio legislador explicaba que la empresa era una fachada para su negocio Jaamsa.

A raíz de estos acontecimientos, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra Gagó. Además, el procurador anticorrupción Christian Salas confirmó que se habían descubierto hasta 16 empresas adicionales vinculadas a Jaamsa. Como resultado de estas revelaciones, antiguos empleados de Jaamsa, empresa que aún está bajo la representación de la familia Gagó Pérez, denunciaron abusos laborales.