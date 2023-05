Dengue en Perú: Quiénes no deben vacunarse, cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas y los remedios caseros contra el virus

(Getty)

La enfermedad del dengue continúa cobrando fuerza y la situación es preocupante para todo el país. Pese a las vidas que ha cobrado, las autoridades de Salud creen conveniente que aún no se adquieran las vacunas Dengvaxia y/o Tak-003, las únicas ejemplares que prometen combatir con la epidemia presente en varios países de Latinoamérica, pero que aún no cuentan con la acreditación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Al respecto, la doctora Patricia García, quien fue titular del Ministerio de Salud (Minsa) en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, conversó con ‘Infobae Perú’ para explicar más a detalle sobre algunas diferencias entre ambas vacunas; quiénes podrían recibir las dosis y sobre la presunta eficacia de algunos remedios caseros o medicina alterna que viene promoviéndose en Internet como una posible solución a la enfermedad.

La médica salubrista reconoció que realizar una vacuna contra el dengue es complicado debido a los cuatro distintos virus que provocan la enfermedad y cómo se comporta la infección.

Debido a que los estudios de las vacunas no tienen mucho tiempo de haber aparecido, aún no finaliza la evaluación y el análisis de la eficacia y posibles reacciones adversas, es prematuro afirmar cuál es mejor, aunque pareciera que la Takeda (TAK-003) luce bastante promisora en comparación con la Dengvaxia, según García.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna Takeda y quiénes la Dengvaxia?

Una de las diferencias más sobresalientes entre ambos productos es el tipo de público al que, según las últimas evaluaciones, favorece estas vacunas. Por ejemplo,“en teoría, la Takeda podría ser aplicada a personas que han tenido dengue y aquellas que nunca han tenido la enfermedad. Pareciera que no hay diferencia, aunque esto todavía continúa en análisis”, mencionó.

Foto: Getty Images.

Por el contrario, la vacuna Dengvaxia de Sanofi ha sido establecida únicamente para adolescentes y niños, aunque se ha conocido de efectos adversos serios. “Esta vacuna, que fue la primera que apareció y que fue aprobada en algunos países, si llega a ser inyectada en gente que nunca ha tenido una infección, hace una forma severa y termina hospitalizada. Incluso, se registraron casos de muerte en niños de otros países hace algunos años”, añadió la extitular del Minsa.

Además de los registros no tan esperanzadores de Dengvaxia, la doctora consideró “impráctico” que un gobierno realice pruebas para determinar quienes tuvieron dengue y quienes no para recién proceder con la inoculación. Lo que sí, consideró importante es que una vez se logre el acuerdo para que las vacunas se apliquen en Perú, se lleve un registro de fase 4 que se realiza cuando se comienza a vacunar a poblaciones. De esta manera, se logrará un informe que ayude a la mejor toma de decisiones en un futuro.

¿Una persona con Dengue podría vacunarse?

“Es recomendable que, si una persona tiene sospechas de dengue no se vacune, debido a que las dosis son preventivas y no curativas, por lo que no haría efecto alguno de mejora en una persona infectada”. García aclaró que hasta el momento tampoco hay evidencia de que estas vacunas perjudiquen a los contagiados en caso sean inoculados.

¿Es la ‘medicina alternativa’ una buena opción contra el dengue?

A través de redes sociales, algunas personas vienen buscando información sobre medicina alterna, cuyas propiedades puedan contrarrestar los síntomas de la también llamada “fiebre rompehuesos”, o mejor aún curar esta enfermedad viral. Al respecto, la especialista descartó recomendar estas opciones para la mejora de la salud de los pacientes infectados.

Exministra de Salud asegura que no hay evidencia científica que asegure su eficacia. Foto captura: Infobae Perú.

“Obviamente las hierbas pueden tener sustancias activas pero no hay ninguna que se haya identificado hasta el momento. Definitivamente, se trata de una enfermedad que es muy fastidiosa y muy dolorosa, pero que además puede ser muy grave y te puede matar. Yo creo que no hay espacio para jugar con cosas que no conocemos”, mencionó.

En esa misma línea, sugirió apegarse a la recomendación del médico. El descanso y el ingerir bastante líquido son formas de evitar que la enfermedad se vuelva severa. También hizo un llamado a que los pacientes eviten a toda consta infectar a miembros de la familia u otras personas, para ello, es necesario eliminar todo espacio que pueda servir como criadero de huevos.

El Perú rechazó adquirir las vacunas de Denvaxia en el 2017

La exministra recordó que durante su gestión en el Minsa se presentó un brote importante de dengue en el país, y que una de las acciones significativas que se realizó desde su sector fue buscar reducir la transmisión del virus y no la compra de las vacunas que en ese tiempo ya se venía ofreciendo de forma insistente al Perú.

La entonces titular del Minsa hizo un llamado a la población a permitir la fumigación contra el dengue. Foto: Andina.

“Recuerdo que había una presión horrenda por empujar a que compráramos la vacuna Dengvaxia, pero yo lo tenía muy claro: los datos todavía no eran muy contundentes, la efectividad no era alta y por otro lado, tenías que vacunar solamente a aquellos que ya habían tenido dengue. Creo que lo que hicimos (no adquirirla) en ese momento fue adecuado, porque después se conoció que miles de niños de otros países quedaron hospitalizados y algunos otros murieron”.

García consideró que la compra de vacunas es un tema que se debe evaluar minuciosamente ya que, aunque la versión japonesa pareciera ser superior, lleva muy poco tiempo de estudio. Enfatizó también que el precio es muy caro, y espera que el actual gobierno pueda llegar a un buen acuerdo para la compra.