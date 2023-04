Stefano Toller en Netflix: Cómo llegó al reality ‘La Firma’ y los proyectos que tiene tras culminar el concurso internacional

Stefano Toller, representante peruano en 'La Firma' de Netflix'. (Instagram)

Stefano Toller es un joven peruano que lleva varios años dentro del ámbito musical. Tiene una banda llamada Inzul, pero también se está abriendo camino en la música urbana para hacerse de un nombre propio. Su salto a la popularidad se ha dado gracias a que fue seleccionado para el reality musical de Netflix, ‘La Firma’, donde se enfrentó a diversos artistas de más países para convertirse en la próxima figura del género urbano.

Te puede interesar: Ranking Netflix en Perú: las series preferidas este día

Toller presentó su talento ante grandes exponentes que fueron Yandel, Nicki Nicole, Rauw Alejandro, Lex Borrero y Tainy. Aunque no logró coronarse como el ganador, algunos de los artistas elogiaron su talento, por lo que sigue trabajando en lo suyo con mayor motivación.

Stefano Toller conversó con Infobae y reveló detalles del proceso para quedar seleccionado en ‘La Firma’, además de su experiencia dentro del concurso y lo que ahora quiere lograr como exponente de la música urbana a nivel internacional.

Te puede interesar: Estas son las series de Netflix que atraen al público de Perú

Stefano, estuviste en ‘La Firma’, ¿cómo así llegaste al casting?

Bueno, fue un casting que me llegó 7 o 6 meses antes. Una chica de una agencia de casting me escribió por Instagram, y me dijo que me podría interesar. En primera instancia lo dejé pasar, luego vi que NEON16, que es el sello, el creador que lanza la firma, hizo este casting. Al verlo más global, me llamó más la atención, por eso decidí participar. La fecha límite para mandar el casting era el jueves y yo recién mandé todo el martes.

Te puede interesar: Estas son las series de Netflix que atraen al público de Perú

¿Cómo preparaste el video que mandaste para esta prueba?

Justo ese día me enojé con mi madre. Así que decidí salir de mi casa e ir a un hotel para grabar todo. Me quedé hasta las 4 de la mañana, pero lo terminé de hacer, felizmente. Mandé canciones y tres videos. Después de varias semanas, se comunicaron conmigo para pedir más información- Fueron seis meses de entrevistas, preguntándome cosas más personales.

¿Sabías en qué etapa estabas?

Todo era muy incierto porque nunca sabías en qué etapa estabas, simplemente te llamaban y te pedían informaciones, pero nunca me dijeron, oye, por si acaso estás preseleccionado, seleccionado, no. Todo era como que no hay nada seguro todavía, así que tranquilo. De pronto me pidieron renovar mi visa, me mandaron un documento para hacerlo más rápido, ahí ya estaba seleccionado.

¿Cómo le contaste a tu familia esta buena noticia?

Se lo conté días antes de que me vaya de viaje, ya que Netflix vino acá a Perú a grabar en mi casa. Ahí le conté a mi familia de una forma más detallada, que me habían seleccionado para una serie y todo estaba incluido, que la serie era un concurso casi mundial. Todos estaban muy felices, no lo podían creer.

Ya pasada esta experiencia, ¿qué diferencias ves en la industria musical aquí y en el exterior?

La he vivido mucho más en el proceso de creación, de producción, siento que allá la forma de trabajar es mucho más rápida y no sé si llamarlo compleja. En el estudio hay cuatro personas, el productor, el ingeniero de sonido, el compositor y el de mezcla, entonces van pasando los archivos de una forma muy rápida. Acá no he llegado a vivir eso, muchas veces solo estás tú con el productor o a veces con otro, pero no hay tanto detalle en cuestión a una persona enfocada en su labor en la totalidad. Bueno, estar con artistas de talla mundial y referentes míos también me hizo aprender bastante.

Yandel tuvo palabras de elogio para ti, dijo que eres uno de los pocos representantes peruanos del género urbano, ¿eso representa una responsabilidad para ti?

Sí, efectivamente, así lo tomé. Muy aparte de lo que me pasó en el concurso, creo que eso iba referido por lo que viene después, como que está en mí ver cómo sobrellevaba toda esta puerta que se me estaba abriendo y cómo dirigir el camino para que yo quede como un representante del Perú.

Stefano Toller y Yandel. (Instagram)

¿Cómo era el proceso para cada presentación? ¿Cómo trabajó Netflix con ustedes?

Para esto, Netflix era muy cuidadoso. Cada uno tocaba, pero no nos podíamos ver, no podíamos ver el show del otro, nos ponían en un cuarto y no podíamos salir de ahí. Era un día de mucha presión y de muchos nervios. Un día antes, era que estábamos en el estudio terminando y creando al mismo tiempo la canción que íbamos a cantar al día siguiente, el proceso era así.

¿Cómo te has sentido en el escenario? Ya tenías experiencia con tu banda Inzul, pero es un reto grande

Sí, hubo dos tipos de nervios. Un tipo de nervio que fue en base a la presentación. Con mi banda hemos tocado en conciertos bien grandes, hasta de siete mil personas y es muy distinto tocar enfrente de varias personas y no mirar fijamente a alguien a tocar enfrente de cuatro personas que están literalmente al frente tuyo y tener que mirarlas. A veces eso me pasó de vuelta, me ganó los nervios.

Y el segundo tipo de nervios fue el post. Ya saliendo de regresar y saber que ya se va a estrenar. No ser consciente de cómo es que vaya a salir. No voy a negar que tuve un poquito de nervios al verme ahí, no solo desde el performance, sino también cómo es que me estaba mostrando yo en las cámaras.

Hace poco fuiste a Hablando Huevadas y te reconocieron, ¿te ayudó con tu crecimiento en redes?

Sí, lo de Hablando Huevadas fue bastante importante para mí, porque ahorita en las redes como que están muy en tendencia lo de Hablando Huevadas, ahí eso suma lo de Netflix. Creo que sí hay un alto impacto después de lo de Hablando Huevadas que me está sumando bastante. Hace poco lancé una canción y ya casi va a llegar a las cien mil reproducciones en el video de YouTube, y en Instagram he aumentado diez mil seguidores en tan solo tres días, creo. Entonces, lo de Hablando Huevadas se ha reforzado de una forma muy positiva.

Hace poco dijiste que hacer música en el Perú es un poco difícil porque hay techos, ¿a qué te referías?

Yo me refería a que creo que tener una banda acá en el Perú, y en general en Latinoamérica, tiene un techo. Tiene un techo que siento que no había forma de pasarlo si no era con un género urbano. Creo que, por lo menos en el tiempo ahora, los exponentes más grandes son del género urbano. No hay un exponente que tenga una banda desde hace mucho tiempo y eso es porque el tema de rock, el tema de alternativo no está pegado. Por eso es que me refiero que tener una banda en el Perú tiene un techo y que yéndome al tema urbano, el techo de mis sueños, de mis metas, no está limitado.

Estás haciendo música solo y también estás con tu banda Inzul, ¿Cómo manejas eso?

Que haga música solo no quiere decir que no vaya a seguir trabajando con mi banda. Con mi banda seguimos muy bien. Yo comencé la música con Inzul, empecé a amar la música con ese género que es el rock, el alternativo. Ahorita la banda va a lanzar un disco y está sacando colaboraciones internacionales, nos va bien. Pero, evidentemente, ahorita ha salido lo de mi proyecto solista y estoy un poquito más enfocado ahí. También en tratar de llevar esa responsabilidad de haber salido en Netflix representado a mi país. Estoy consciente de ello hasta ahora.

Inzul, banda en la que está Stefano Toller. (Instagram)

¿No es un paso al costado a la banda?

No, no, al contrario.

Te fuiste a un reality internacional, ¿por qué no te presentaste a algún programa de música en el Perú?

El tema de programas como ‘La Voz’, no me llama tanto la atención porque cantas covers. Yo no soy muy fan de mostrarme y difundir mi arte con covers, creo que en este momento no lo veo muy llamativo para mí. Ya voy tocando con mi banda desde hace más de ocho años, con música propia. Mi único fin ahorita para hacer música es componer y mostrar lo que siento, como mi identidad.

En esta experiencia, ¿qué has aprendido y que no repetirías si tuvieras que ir a un nuevo concurso?

Yo creo que algo que he aprendido bastante fue la selección de canciones, que los primeros segundos sean lo más importante posibles para el jurado. Llevar la dinámica de las canciones, hacer todo mucho más enganchado en cuestión de la composición. El tema de los nervios, controlarlos un poquito. Creo que después de esta experiencia ya puedo controlarlos.

Tu más reciente canción es ‘No es Normal’, ¿El público cómo ha sido recibido ese tema?

Sí, está yendo muy bien. Esa canción salió el viernes 14 de abril y yo le tenía mucha fe. Hasta ahorita todo es orgánico. Después de ir a Hablando Huevadas, donde me reconocen, ya voy a llegar a los 100 mil views en YouTube. Eso con mi banda me demoro en hacerlo como 6 meses. Siento que me está yendo muy bien, en Spotify ya vamos a llegar a los 20 mil views en menos de una semana. En TikTok también se está difundiendo bastante la canción, así que estoy muy alegre.

'No es normal' de Stefano Toller. (YouTube)

¿Qué es lo que se viene para ti, Stefano? Después de todo este crecimiento en Netflix, las redes…

Se viene bastante música, también varias colaboraciones. Por mi parte, quiero consolidar mejor mi sonido y mi identidad para tener un diferencial respecto a todos, por lo menos acá en el Perú. También fusionar lo urbano con lo que estoy haciendo con mi banda, que es el alternativo, siempre marcando un diferencial entre los dos.

¿Creaste vínculos en ‘La Firma’, colaborarás con ellos?

Eso es lo que se viene, hay colaboraciones con algunos de ‘La Firma’, todavía no quiero adelantar nada, pero se vienen cosas chéveres. Igual con mi grupo Inzul llevándolo a la par.