Alejandra Baigorria no descarta incursionar en política: “El país necesita gente nueva y joven”

Alejandra Baigorria no descarta incursionar en política. (Willax TV)

Alejandra Baigorria habló de la posibilidad de incursionar en política. En una reciente entrevista con ‘Amor y Fuego’, la exchica reality dejó abierta la posibilidad de postular al Congreso de la República o seguirle los pasos a su padre, actual alcalde de Chaclacayo que fue fuertemente criticado por su gestión ante los desastres ocasionados por la caída de huaicos en el distrito.

Como se recuerda, las fuertes lluvias del ciclón Yaku provocaron el deslice de agua lodosa en varias zonas de la capital, provocando que cientos de personas se quedaran sin hogar. Una de las más afectadas fue la liderada por Sergio Baigorria, quien fue atacado por los vecinos al considerar que no brindó la ayuda necesaria para resarcir los daños.

Ante ello, Alejandra Baigorria salió en su defensa en más de una oportunidad y este 30 de marzo reveló que vivió días muy difíciles al ver cómo atacaban a su papá. Según contó la popular ‘Rubia de Gamarra’, siempre conversa con su progenitor y lo ha escuchado a punto de llorar ante la fuerte crisis que atraviesa su distrito.

“Estos días no he podido dormir mucho. Yo hablo con mi papá todas las noches, inclusive a veces quiere llorar porque no duerme, a veces no come, está 24/7 porque quiere ayudar a su pueblo y no tiene las herramientas suficientes. Hace todo lo posible, yo lo veo, por eso me duele ver que en vez que sean imparciales, lo ataquen”, comentó.

Asimismo, la empresaria fue consultada sobre una posible candidatura política. “¿Tienes fijaciones políticas a futuro?”, le preguntó el reportero del magazine de Willax y a lo que la exintegrante de ‘EEG’ no descartó la probabilidad de luchar por un curul en el parlamento o ser alcalde de un distrito, resaltando que el Perú necesita gente joven en el mandato.

“Por ahora no, pero no lo descarto. De verdad que yo siento que en el país tiene que haber políticos nuevos, políticos jóvenes, no necesariamente yo, para que este país salga adelante. Se necesita gente que quiera ayudar al país, no que se quiera beneficiar de, gente que tenga sus propias empresas, su propio dinero, que haya salido de abajo y sepa cuál es el proceso”, manifestó.

Alejandra Baigorria quiere seguirle los pasos a su padre. (Captura)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la gestión de Sergio Baigorria?

Magaly Medina envió sus cámaras hasta Chaclacayo, debido a las quejas que le llegaron de los vecinos de ese distrito. Los reporteros de ‘Magaly TV: La Firme’ buscaron a la autoridad edil para saber su opinión con respecto a sus detractores. Sin embargo, sorprendió la respuesta del expiloto porque se molestó con el hombre de prensa del programa de espectáculos y luego arremetió contra los pobladores.

“A ver, díganme qué departamento no está con lluvias, Chosica también, o sea, ¿también es culpa de su alcalde? O sea, todo es culpa del alcalde (...) Eso manifiestan los ignorantes, pues, que todo es culpa del alcalde. ¿El alcalde hizo que venga la lluvia? Nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? Yo no puedo tomar las precauciones porque eso las tomó el alcalde anterior”, manifestó el padre de Alejandra Baigorria.

Magaly Medina criticó duramente a Sergio Baigorria, pues no consideró correcto que tilde de “ignorantes” a aquellas personas que le dieron la oportunidad de gobernar. “Demostrar capacidad de liderazgo es lo mínimo que debes hacer. Eso se espera de un alcalde, acciones rápidas. Llama ignorantes a su propia gente, que ahora se siente burlada y traicionada por ese señor que se apareció en el cierre de campaña con los guerreritos, con una orquesta de salsa, con Said Palao (...) En gran parte, esa elección se la debe a su hija”, sostuvo indignada.