Gobierno de Dina Boluarte designa a Walter Gutiérrez como nuevo embajador del Perú en España

Walter Gutiérrez es nombrado como nuevo embajador de Perú en España | Canal N

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó hoy el nombramiento de Walter Gutiérrez como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en España. La resolución suprema N° 045-2023, publicada en el diario oficial El Peruano, lleva las firmas de la presidenta de la república y de la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

Gutiérrez reemplazará en Madrid a Óscar Maúrtua, quien había sido designado por el expresidente Pedro Castillo en junio del año pasado. El 26 de enero pasado, el Ejecutivo dispuso el cese de las funciones del excanciller que también representaba al país ante la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Principado de Andorra.

El exdefensor del Pueblo se convierte en uno de los embajadores políticos de la administración de la presidenta Boluarte. En los últimos meses, su nombre sonaba para liderar la Presidencia del Consejo de Ministros. Es más, asistió en un par de ocasiones a Palacio de Gobierno para que sea tentado al cargo. Sin embargo, él habría rechazado la propuesta en dos ocasiones.

“No han conversado conmigo. Yo no tengo debilidad por el poder”, manifestó Gutiérrez en diciembre pasado en diálogo con Willax. Además, reveló que Boluarte fue su alumna en una maestría. “Era una alumna bastante aplicada y empeñosa. Es una persona que conoce los códigos de la política”, expresó.

ARCHIVO - La presidenta peruana, Dina Boluarte, ofrece una rueda de prensa en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el viernes 10 de febrero de 2023. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo)

“El poder en el Perú es precario, es fugaz, es débil y es controlado”, señaló el exfuncionario que fue uno de los más severos críticos del gobierno de Pedro Castillo.

Le recomendó no renunciar

“No debería renunciar porque sería el triunfo de quienes hacen de la violencia una herramienta política”, dijo Gutiérrez en diálogo con Canal N en febrero pasado cuando le consultaron sobre la posibilidad que la mandataria dé un paso al costado para aliviar la crisis política en el país.

Además, el abogado indicó que el Gobierno de Boluarte debía repeler con la mayor severidad que amerite a quienes se salgan de los parámetros de lo que implique una legítima protesta en las regiones.

“El Gobierno tiene que repeler con la mayor energía que le da la ley, no puede permitirlo porque allí se pone en riesgo los derechos de cientos de miles de ciudadanos, vidas y salud está de por medio, la alimentación no va a poder llegar, entonces no puede permitirse, esta es mi posición”, expresó.

El exfuncionario de la Defensoría argumentó que, en diferentes puntos del país y en las zonas en donde se han venido registrando las manifestaciones se vienen acarreando conflictos que, con los recientes acontecimientos han hecho que la población convulsione, pero del mismo modo sugirió que deberían desplegarse equipos de trabajo desde el Gobierno que pueda controlar estas expresiones.

Opositor a Castillo

El exDefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que el expresidente Pedro Castillo es un ‘violador serial’ de la Constitución Política del Perú al nombrar “ministros incompetentes”. “Es un violador serial de la Constitución y solo por eso se le puede iniciar un juicio por violación a la Constitución”, indicó.

“La tesis fiscal que indica que hay una organización criminal y un líder de la organización criminal enquistado en el poder y que además instrumentaliza el poder para, no solo delinquir, sino también protegerse”, agregó Gutiérrez respecto a las acusaciones del Ministerio Público contra el exmandatario Castillo.