Ministro de Justicia sostuvo que Alejandro Toledo responderá sí o sí ante la justicia peruana

Quién está detrás de A24, el estudio de cine que ganó nueve premios Oscar pero no quiere hablar del tema

No solo se llevó el galardón a Mejor Película por “Everything Everywhere All at Once”, sino que consiguió realizar una hazaña increíblemente rara, llevarse los cuatro premios principales en las categorías de actuación, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de Reparto