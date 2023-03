Liga 1 2023 EN VIVO HOY: fichajes y novedades en el cierre del libro de pases del fútbol peruano

Continúa la espera

En el caso del delantero de Cienciano, si no salen sus papeles, se perderá gran parte del torneo peruano pues el ‘papá' ya cuenta con sus cinco extrajeros y no hay cupo para él. “Ojalá Dios quiera podamos ser un aporte para el club si no me sale la nacionalidad, voy a tener que estar parado un tiempo y después me va a costar agarrar rodaje de partido a partido. Hoy por hoy estoy afuera porque son 6 extranjeros, hoy por hoy estoy yo afuera”, explicó el argentino en una entrevista a GOLPERU.