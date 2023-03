César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO: dónde ver el partido por la fecha 7 de la Liga 1

¿Cómo llegan César Vallejo y Carlos A. Mannucci?

César Vallejo: Los ‘poetas’ arrancaron muy bien la Liga 1 2023, debido a que aún no conocen la derrota. Empataron 2-2 en su debut con Alianza Atlético y luego acumularon dos victorias consecutivas sobre Cantolao (1-2) y Unión Comercio (3-1). No obstante, llegan con dos semanas sin competencia, pues su partido ante Alianza Lima en Matute fue reprogramado por la FPF debido a que los ‘íntimos’ no permitieron el ingreso del equipo de transmisión de Liga 1 Max. Los dirigidos por Sebastián Abreu también cuentan con un Yorleys Mena encedido, que marcó en sus tres partidos disputados.