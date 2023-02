Premios The Best 2023: conoce los votos de Juan Reynoso y Pedro Gallese como representantes peruanos

Juan Reynoso y Pedro Gallese emitieron sus votos en los premios The Best.

Los premios The Best 2023 se llevaron a cabo el lunes 27 de febrero en París, Francia, luego de una temporada atípica en la que la Copa del Mundo se realizó a finales del 2022. Por ello, la fecha se desplazó y tuvo como protagonista a Lionel Messi como acreedor del máximo trofeo de la ceremonia al haber salido campeón mundial con Argentina. Sin embargo, la representación nacional también se hizo presente de esta celebración, aunque no haya sido de manera presencial. Y es que Juan Reynoso y Pedro Gallese formaron parte de la votación de parte de la selección peruana.

Tanto el entrenador como el arquero (como capitán) fueron incluidos como parte de los votantes al estar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) afiliada a la FIFA. Por tal motivo, tenían la potestad de elegir a quienes creían mejores para la elección final.

El mismo ente del fútbol mundial dio a conocer los votos de los seleccionadores, jugadores y periodistas a través de su página. En esa línea, en cuanto a la nómina del ‘mejor jugador masculino’, el ‘Pulpo’ eligió a Lionel Messi en lo máximo de su podio, que le sigue a Kylian Mbappé y finalmente Luka Modric. Por su parte, el ‘Cabezón’ escogió a los mismos y en el mismo orden que su dirigido.

El astro argentino fue el capitán y el encargado de dirigir a los sudamericanos a su tercer título mundial. El extremo francés del PSG llevó a ‘Les Bleus’ a una final de la cita mundialista y pudo marcar un ‘hat-trick’, aunque no haya servido de mucho. Por el lado del croata, fue uno de los conductores del Real Madrid para la obtención de la última Champions League.

Lionel Messi ganó el premio The Best a 'mejor jugador masculino'. (REUTERS)

Con respecto al ‘mejor entrenador’ sí hubo diferencias. Mientras que Pedro Gallese seleccionó a los siguientes en dicha disposición: el italiano Carlo Ancelotti, el argentino Lionel Scaloni y el francés Didier Deschamps. En cambio, Juan Reynoso eligió a Lionel Scaloni en primer lugar, seguido de Didier Deschamps y Walid Regragui. Este último logró una hazaña histórica con Marruecos al llevarla al cuarto puesto del Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni recibió el trofeo a 'mejor entrenador' de parte de Fabio Capello en la ceremonia The Best. (REUTERS)

Para finalizar, quedó la elección a ‘mejor arquero’. Como buen conocedor del puesto, el guardameta del Orlando City tuvo la siguiente elección: el belga Thibaut Courtois, el marroquí Yassine Bounou (Bono) y el argentino Emiliano Martínez. Por el lado del entrenador peruano, la votación quedó así: Emiliano Martínez, Thibaut Courtois y Alisson Becker.

Emiliano Martínez con el premio a 'mejor arquero' en la gala de The Best. (Getty Images)

Al final, como se mencionó líneas arriba, Lionel Messi fue escogido como el mejor jugador masculino de la temporada. Además, el mejor entrenador fue Lionel Scaloni y el mejor arquero salió Emiliano Martínez. En el caso de los tres, los premios se los llevan principalmente por el título mundial conseguido con Argentina. El primero como capitán, el segundo como DT a sus 44 años y el tercero como el portero y responsable directo en la tanda de penales ante Francia en la final.

Actualidad de Juan Reynoso

Juan Reynoso se encuentra en un problema como entrenador de la selección peruana. Y es que la Liga 1 no se desarrolla con total normalidad debido al conflicto de algunos clubes por los derechos televisivos. Esto le afecta a la hora de armar la lista de convocados de cara a los amistosos contra Alemania y Marruecos en marzo, considerando que su intención es llamar a jugadores del medio local.

Actualidad de Pedro Gallese

Pedro Gallese empezó la temporada 2023 como titular bajo los tres palos del Orlando City de la MLS. De hecho, jugó todo el partido en la victoria por la mínima diferencia ante New York Red Bulls en la semana 1. En su caso, apunta a llegar con rodaje con miras a dichos amistosos.