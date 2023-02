TikTok: español la pasa a lo grande en carnaval de Cajamarca y se vuelve viral

Los carnavales de Cajamarca son de los más famosos que tiene el Perú. (Video: TikTok / kevinggtv)

El Perú no solo es conocido por la deliciosa gastronomía que a estas alturas del siglo XXI ya ha dado la vuelta al mundo y prácticamente no hay nadie que no la conozca y no haya caído rendido a sus pies.

Nuestro país también es reconocido por las innumerables atracciones turísticas que tiene para ofrecer a todo aquel extranjero que desee saber un poco más de nosotros.

Sin embargo no es lo único que el Perú tiene como ventana turística para el resto del mundo. Una de las mayores fiestas que tenemos también es una oportunidad no solo para que nos conozcan y demostrar que, a pesar de los problemas, también sabemos cómo divertirnos.

Tal como lo ha hecho saber un conocido cibernauta en la plataforma de videos de TikTok.

La alegría nos pertenece

(Captura: TikTok / kevinggtv)

Tal como se puede ver en la mencionada red social, el tiktoker español identificado como Kevin GG contó todo lo que fue su experiencia en su visita a Cajamarca.

Y es que el conocido influencer no solo fue a visitar los museos de la ciudad o el cuarto del Rescate, sino fue parte de los carnavales que se celebran en esta parte del año en esa región del país.

Tal como se puede en las imágenes propaladas en su cuenta personal, Kevin GG muestra toda su experiencia en tierras cajamarquinas. En ellas se le puede ver con la cara, el cuerpo y las ropas manchadas de pintura, lo mismo que a sus acompañantes.

También se observa como la gente alrededor se mueve al ritmo de la música y hasta se ve un mototaxi también manchado de pintura. Situación que al español le causa mucha gracia, pues nadie se salva de la algarabía local.

“Amigos ¿Cómo estamos? Estamos en el carnaval de Cajamarca, bailando. Esta es una auténtica locura, Después de seis años miren donde estamos. Aquí la gente tira pintura, globos y cubetas de agua”, señaló el turista totalmente emocionado ya que al parecer en España no hay fiesta alguna que se le parezca.

Carnavales en Cajamarca

(Captura: TikTok / kevinggtv)

El mes de febrero suele ser el tiempo escogido para que en muchas partes de este gran país se celebren las fiestas de carnaval. Las más famosas de estas son los que se festejan en la selva peruana y en la ciudad de Cajamarca.

Justamente esta ciudad es mundialmente conocida como ‘La capital del carnaval peruano’ por esta razón.

Durante los carnavales, en Cajamarca se pueden ver bailes, pasacalles disfraces, juegos con agua y pintura. Además de consumir la comida típica del lugar. Toda una experiencia que ningún turista nacional o extranjero debe perderse.

Los carnavales en Cajamarca comienzan oficialmente el 19 de enero y se darán por terminados el próximo 11 de marzo. Sin embargo, las fechas principales de las festividades son desde el sábado 18 hasta el miércoles 22 de febrero.

Fiesta viral

(Captura: TikTok / kevinggtv)

Tal ha sido el revuelo que ha causado este video de Kevin GG que ya ha sido reproducido más de 864.9 miles de veces. En ese sentido, los corazones rojos de me gusta ya suman 64.7 mil. Los comentarios son de todo tipo pero la mayoría muestra su felicidad por lo que se ve en el video.

“Algún día quiero ir a Cajamarca a los carnavales”, “quiero tele transportarme a Cajamarca”, “Una locura, Cajamarca bonita”, “saludos soy de Cajamarca y espero que te lo hayas pasado chévere causa”, “jajajaja se te salió el asu mare”, “este año está más hermoso que nunca arriba Cajamarca”, “Tu en mi Cajamarca y yo en las ‘Españas’, ahora mismo me gustaría estar allí 😢, disfrútalo mucho”, son algunos de los mensajes que se dejan ver en el post original.