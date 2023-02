Maxi Iglesias se reconcilió con Stephanie Cayo: “Confío en las segundas oportunidades”

Maxi Iglesias confirma reconciliación con Stephanie Cayo. (Willax TV)

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo se dieron una segunda oportunidad en el amor. El actor acabó con los rumores de una reconciliación y afirmó que está muy contento al lado de la actriz. Como se recuerda, las especulaciones comenzaron cuando fueron captados caminando juntos por las calles de París a inicios de este 2023, según la revista Hola.

Desde entonces, ninguno ha comentado al respecto, hasta ahora. El también modelo fue consultado sobre su romance con la artista durante un evento realizado en Madrid. El español no pudo evitar las preguntas acerca de su vínculo amoroso con la rubia bailarina, pese a que en las últimas semanas ha preferido guardar silencio.

“Te han relacionado con Stephanie Cayo y sé que no quieres hablar del tema, pero yo no sé cómo lo llevas. ¿Quieres comentar algo?”, se le escucha decir al reportero y a lo que Maxi Iglesias señaló que cree en las segundas oportunidades. Si bien, no mencionó el nombre de Stephanie Cayo, el español aseguró que está muy enamorado.

“Lo llevo muy bien, no tengo nada que ocultar. Confío en las personas, confío sobretodo en las buenas personas. Creo que las personas se merecen segundas oportunidades y trabajar para ello es muy gratificante. Confío en las segundas oportunidades”, dijo.

Asimismo, el actor resaltó que vivimos en una sociedad en la que todo es posible con un clic y no nos esforzamos para conseguir lo que queremos, dejando entrever que ahora luchará para mantener sólida su relación sentimental con la hermana de Fiorella Cayo.

“¿Estás feliz y contento?”, preguntó el periodista. “Sí”, respondió Iglesias, para luego repetir su respuesta cuando fue consultado si está enamorado. Hasta el momento, Stephanie Cayo no se ha pronunciado, pero se espera que comparta fotos y vídeos con su amado en sus redes sociales como lo hacía en el pasado.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se dieron una segunda oportunidad. (Captura)

Recordemos que, Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se conocieron en las grabaciones de la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, donde ambos fueron los protagonistas. Tiempo después, mostraron mucha química en las entrevistas y surgieron los rumores de un acercamiento. En diciembre de 2021, la actriz confirmó que Maxi era más que solo un compañero de trabajo.

¿Por qué terminaron su relación?

Tras el estreno de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, Stephanie Cayo y Maxi Iglesias seguían viéndose tan enamorados como los personajes que interpretaron en la cinta. Pero las muestras de afecto terminaron en marzo de 2022. Todos se preguntaban si seguían juntos, pues ninguno de los dos decía nada sobre su separación.

“No, ya no seguimos. Ni siquiera éramos la pareja perfecta en la película y, sin embargo, esas cosas pasan. Somos amigos y nos queremos mucho”, reveló finalmente Stephanie durante una presentación de una marca española.

Se especuló que la apretada agenda de ambos, la distancia y sus constantes viajes alrededor del mundo por temas de trabajo fueron los motivos principales de su distanciamiento. Sin embargo, también se rumoreó que Kerem Bürsin fue el detonante para que terminaran su relación amorosa, pues Stephanie y él fueron captados juntos mientras paseaban por las calles de Europa. La prensa los vinculó, pero el actor turco desmintió el supuesto romance.