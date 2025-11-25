Perros y gatos perdidos y abandonados: qué hacer si encuentro un animal en la calle

Qué hacer si encuentro un animal perdido, la columna de Leo Montero

“Si vas a rescatar un perro en la calle, hacelo bien. No se trata solo de darle agua y comida. Desde ese momento, tenés que hacerte cargo, llevarlo al veterinario y procurar que no vuelva a la calle”, reclamó Leo Montero durante su columna semanal en Infobae en Vivo.

De este modo, el periodista conocido por su militancia en causas relacionadas con el bienestar animal enfatizó la falta de compromiso real que detecta a diario frente al problema de las mascotas perdidas y abandonadas, y criticó con dureza la ausencia de políticas públicas eficaces en la materia.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, conducido por Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Allí, Leo Montero compartió un paso a paso sobre cómo actuar al encontrar un animal perdido o en situación de calle y advirtió sobre las acciones insuficientes: “No hay que caer en la compasión a medias”. Según el periodista, la mayoría de las intervenciones se limita a dar agua o comida, sin brindar soluciones duraderas ni comprometerse realmente con el bienestar animal.

A lo largo de su columna, Montero narró experiencias personales como rescatista y remarcó las diferencias entre la realidad de CABA y la del interior del país. “En la ciudad de Buenos Aires hay menos perritos en situación de calle, más conciencia y adopciones. Cuando aparece uno, alguien interviene rápido”, señaló. En cambio, sostuvo que en la provincia de Buenos Aires y el interior la situación es alarmante: muchos más perros y gatos quedan abandonados por la ausencia de campañas de castración y la falta de programas municipales efectivos.

El periodista destacó la relevancia del primer contacto con un animal abandonado. Recomendó moverse despacio, hablarle suave, agacharse para no intimidar y ofrecerle alimento para ganarse su confianza. Insistió en evitar los gritos, ya que los animales suelen llegar lastimados y temerosos. También sugirió utilizar mantas o toallas al rescatar heridos o inválidos, y enfatizó: “Conviene abordarlos por atrás, no de frente, y alzarlos con delicadeza por el pecho. Luego, no hay que soltarlos a la deriva, sino asumir la responsabilidad que implica el acto de ayudar”.

Montero subrayó que la presencia de los llamados “comunitarios” –perros y gatos sin dueño, pero alimentados por vecinos– es frecuente en el país, aunque cuestionó la indiferencia y las acciones incompletas: “Muchos dicen ‘le di agua, otro le dio comida, ya está’; pero nadie asume el cuidado real. El verdadero rescate implica llevarlo a casa, aunque sea de tránsito, sacarle fotos, difundir su situación para adopción y llevarlo al veterinario”.

El periodista relató experiencias personales en las que, pese a la conmoción frente a un animal en crisis, pocos se involucran en el proceso completo. “Cerca de 50 personas se lamentaban, pero al final nadie se lo llevaba. Hay que avanzar de la empatía superficial a una acción concreta”, sostuvo.

El rol del veterinario es central en cualquier rescate. Montero recalcó la urgencia de atender heridas o enfermedades, iniciar el plan sanitario básico con vacunación y desparasitación, y remarcó: “No sirve el rescate amateur si no se consulta al profesional. Algunos animales necesitan mucho más que comida: requieren atención médica urgente”.

Montero explicó también la gravedad de la situación de los gatos, especialmente por su carácter esquivo y su alta capacidad de reproducción. “Con los gatos es más complicado porque son ariscos y desaparecen fácil. Pero el mayor problema es la falta de castración, que sigue siendo muy deficiente en todo el país”. Según datos oficiales citados por el periodista, en Argentina habría unos 20 millones de animales en situación de calle, evidencia de una crisis de gran magnitud.

El periodista apuntó a las deficiencias del Estado como causa principal del fenómeno. “Los municipios deberían destinar el presupuesto de zoonosis a campañas de castración, atención primaria y rescate. En vez de ser perreras para el sacrificio, deberían funcionar como refugios y facilitar la adopción”, reclamó. Sostuvo que es necesario implementar un plan nacional sostenido y con recursos para enfrentar el problema: “Si no se castra y vacuna masivamente, el avance es imposible”.

Entre las alternativas citadas, Montero recordó ejemplos de municipios que colocan collares identificatorios y chips a los “comunitarios”, facilitando su seguimiento y reincorporación con sus dueños en caso de extravío. Enfatizó la utilidad de la tecnología: “El chip en el lomo es del tamaño de un granito de arroz. Facilitaría el rastreo y la reunificación si se implementara en serio”.

El reclamo por una mayor participación social y una red solidaria eficaz se mantuvo a lo largo de toda la emisión. “Ayudar no debe ser un gesto pasajero: implica abrirle la puerta al animal, acompañar su recuperación y alentar la adopción o el tránsito”. El periodista remarcó que el rescate no es responsabilidad exclusiva de activistas, sino que cada ciudadano puede y debe aportar, aunque sea en un tramo del proceso.

El debate incluyó el papel de los refugios y la falta de financiamiento estatal. “Los refugios hacen el trabajo que debería realizar el Estado. Muchas veces, nosotros mismos ayudamos económicamente a quienes los mantienen, pero es tarea del sector público garantizar el bienestar animal”, lamentó.

Montero advirtió sobre las consecuencias concretas de esta desatención: “Los animales se reproducen sin control, el abandono aumenta y las situaciones de maltrato se multiplican. Es un círculo vicioso que solo puede quebrarse con compromiso social y voluntad política”.

