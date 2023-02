Cuatro razones por las que tu gato hace del baño fuera del arenero

Existen diferentes tipos de arena y cada gato tendrá su "marca" preferida (Archivo)

Los gatos son de los animales más limpios del mundo y a diferencia de otras mascotas, son capaces de enterrar sus propios desechos, de acuerdo con la cadena de hospitales para mascotas Mivet. El arenero forma parte de uno de los aditamentos importantes para el cuidado de estos animales domésticos, sin embargo habrá ocasiones en los que no quiera utilizarlo y haga sus necesidades en otro lado.

Los motivos por los que tu felino no quiere usar el arenero pueden ser desde algo tan simple como que no está limpio hasta problemas de conducta o de salud que le impiden llegar a tiempo al lugar donde está la caja. Mivet explicó que este tipo de comportamientos no son por capricho, sino porque tiene un problema.

“Cada gato tiene sus preferencias. Si la arena no le gusta, el arenero es demasiado pequeño o la localización es inadecuada, el felino busca un lugar mejor y hace caca fuera”, explicó la organización en su página oficial.

La caja se debe de adaptar al gato, por ello hay que tomar en consideración el tamaño del animal, el tipo de arena que se va a utilizar, si es necesario que lleve techo, el lugar donde se pone el arenero y otras características.

Los gatos son animales que se guían por medio de la experiencia, si en algún momento experimentaron algo desagradable que les haya producido estrés o miedo, es muy probable que no quieran volver a acercarse al lugar. Mivet explica que este sentimiento de rechazo también se puede desarrollar a raíz de una mudanza o porque pasa demasiado tiempo solo.

La cadena de hospitales veterinarios detalló que en caso de que el felino comparta la casa con uno o más gatos, es posible que esté orinando fuera del arenero para marcar su territorio y dominio sobre el resto del grupo.

Cómo solucionarlo

En caso de que comparta casa con uno o más felinos, habrá algunos que quieran marcar su territorio y demostrar su superioridad (Getty Images)

Corregir estos malos hábitos conlleva a una serie de pasos y paciencia, es muy probable que tu mascota se tarde un poco en entender que lo que está haciendo es malo. Todo va a depender de en qué situación esté realizando sus necesidades, cuáles son sus comportamientos, entre otras situaciones.

Purina, empresa dedicada a la producción de alimentos para mascotas, explicó en su página oficial que las principales características que se deben tener en cuenta al elegir un arenero son las medidas y la profundidad, “busca un arenero lo suficientemente grande para que puedan dar un giro completo por dentro”, detalló.

Lo recomendable es poner la caja de arena cerca del lugar en el que regularmente está dejando su orina o popó, para que se familiarice con ella. O en caso de que se hayan cambiado de casa, estar cerca de él para enseñarle poco a poco cuál será la nueva habitación donde dejará sus heces.

“El entrenamiento para usar el arenero para gatos puede ser algo complicado”, detalló la productora de alimentos.

Los tipos de arena

Una recomendación para que se familiarice con el arenero es ponerlo en los lugares cercanos a donde hace sus necesidades (Getty Images)

La empresa explicó que se debe de utilizar una cantidad apropiada de arena para que los felinos puedan escarbar y cubrir por completo sus heces. El tamaño habitual es de alrededor de unos 7 centímetros y se debe cambiar por completo este ingrediente al menos una vez por semana.

Existen diferentes tipos de arena en el mercado: absorbente, aglomerante, sílice y biodegradable. Si bien todas cumplen la misma función cada una tiene sus propias ventajas, las primeras dos forman grumos que son muy fáciles de quitar del arenero y algunas marcas son económicas.

La arena sílice no produce polvo, ni retiene olores y su consumo es muy rentable a largo plazo. Mientras que la biodegradable es amigable con el medio ambiente e incluso se puede eliminar a través del inodoro, de acuerdo con información de la revista especializada en mascotas, Zooplus.

A pesar de que existen diferentes tipos de arena, la decisión final la tiene la mascota, por ello es importante estar atento de si hace o no dentro del arenero.

