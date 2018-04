Los labios bicolor son un must esta temporada. Podés combinar dos colores engamados o bien contrastantes para lograr un look más jugado. Aplicá en el centro brillos y destellos con purpurina para finalizar el make up. Los ojos acompañan con una lluvia de purpurina en toda la extensión del párpado móvil y un delineado "con colita". Completá el estilo con una corona de maxiflores que están siempre vigentes.