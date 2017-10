PROTECCIÓN TOTAL. Hay tantas variantes de protección como tipos de piel, pero para no marearnos primero tenemos que marcar la diferencia entre la protección solar para adultos y para chicos. En realidad no es que haya tanta diferencia en el tipo de piel, pero el Dr. Matías Maskin, dermatólogo asesor de La Roche-Posay, asegura que tienen mejor protección para el agua –ya que los chicos pasan mucho más tiempo sumergidos que los grandes–, son más oleosos y no tienen componentes alérgenos.