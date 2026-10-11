Tonosí, cerca del epicentro del terremoto en Panamá, sigue sin agua ni electricidad y con vías cerradas

Tonosí, en la provincia de Los Santos, enfrenta interrupciones de electricidad y agua potable, además de carreteras inhabilitadas, después del terremoto del viernes 9 de octubre. Captura de video

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El distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, permanece sin electricidad ni agua potable, con varias comunidades incomunicadas y dificultades para acceder a alimentos e insumos básicos, después del terremoto que sacudió Panamá el viernes 9 de octubre.

El movimiento, de magnitud 7.5, tuvo su epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno.

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La Alcaldía de Tonosí informó este sábado que las carreteras de acceso desde Las Tablas y Pedasí permanecen inhabilitadas, por lo que la única ruta disponible hacia el distrito es a través de Macaracas. Las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución debido a los daños en la infraestructura vial y las dificultades de movilidad que persisten en la región.

El municipio también advirtió que varias comunidades continúan incomunicadas y existe escasez de alimentos y suministros esenciales. Aunque el Hospital Rural de Tonosí sigue funcionando dentro de sus capacidades, la falta de servicios básicos complica la situación de los residentes, mientras las autoridades trabajan para atender las necesidades más urgentes.

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Tonosí se encuentra en el área donde se concentró buena parte de la actividad sísmica posterior al terremoto. Más de 150 movimientos fueron registrados en Azuero y zonas cercanas durante las horas siguientes, incluidos varios de magnitud superior a 6. Las constantes réplicas han mantenido en alerta a la población y dificultan las labores de evaluación de viviendas, comercios y otras estructuras afectadas.

Ante esta situación, el alcalde Aníbal Domínguez solicitó apoyo para conseguir agua embotellada, alimentos enlatados y secos, leche y pañales para bebés y adultos. La lista de necesidades prioritarias también incluye medicamentos e insumos médicos. El llamado fue respaldado por organizaciones que promueven la recolección de donaciones para las familias damnificadas.

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La Alcaldía anunció además la suspensión del Festival del Campesino 2026 y de las festividades previstas para el 14 de noviembre, debido a los daños ocasionados por el terremoto y la continuidad de las réplicas. La administración municipal explicó que los esfuerzos estarán concentrados en atender a las familias afectadas, garantizar la seguridad y avanzar en la recuperación del distrito.

El impacto del terremoto se extiende a otras regiones de Panamá. Según el balance oficial presentado este sábado, 426 viviendas, 419 centros educativos, 21 instalaciones de salud y nueve puentes registraron afectaciones. Las autoridades también reportaron 27 personas lesionadas y ninguna víctima mortal confirmada hasta ese momento, mientras continúan las inspecciones y el traslado de ayuda humanitaria hacia las comunidades más perjudicadas. }

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El terremoto de magnitud 7.5 tuvo su epicentro a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, donde las autoridades reportan comunidades incomunicadas y escasez de suministros. Tomada de Instagram

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que la asistencia humanitaria tendrá como prioridad las comunidades más afectadas por el terremoto, especialmente aquellas que enfrentan dificultades de acceso y daños en sus servicios básicos.

El mandatario dispuso que su equipo de ministros mantenga presencia en las zonas impactadas, con el propósito de coordinar directamente la atención de las familias, evaluar los daños y agilizar la distribución de los recursos necesarios para la recuperación.

Las operaciones de ayuda incluyen el despliegue de helicópteros, personal de seguridad y equipos de emergencia para transportar alimentos, agua, medicamentos y otros suministros hacia las comunidades afectadas.

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En estas labores también ha participado Estados Unidos, mediante el apoyo de aeronaves destinadas al traslado de asistencia humanitaria, en coordinación con las autoridades panameñas. Los esfuerzos se concentran en atender a las poblaciones que permanecen incomunicadas y facilitar el acceso a las áreas donde las carreteras y puentes sufrieron daños.