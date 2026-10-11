Honduras

Más de 700 mil hondureños se movilizan durante la Semana Morazánica

La ocupación hotelera supera el 90 % en algunos destinos turísticos, mientras el sector espera que el movimiento de viajeros impulse los ingresos de hoteles, restaurantes, productores agrícolas y pequeños negocios

Algunos establecimientos reportan niveles superiores al 90 % durante la Semana Morazánica, de acuerdo con el ministro Andrés Ehrler. (FOTO: La Prensa)
Algunos establecimientos reportan niveles superiores al 90 % durante la Semana Morazánica, de acuerdo con el ministro Andrés Ehrler. (FOTO: La Prensa)
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El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, alrededor de 700 mil hondureños salieron a disfrutar del asueto durante la Semana Morazánica hasta la noche del miércoles, de acuerdo con el balance preliminar de la Secretaría, que reporta una importante afluencia de visitantes y una elevada ocupación hotelera en diferentes regiones del país.

Erlher informó que entre 250 mil y 280 mil personas se encontraban alojadas en destinos turísticos al cierre de ese período, una cifra que refleja el movimiento de viajeros durante el feriado y las expectativas de dinamización económica para los negocios vinculados con esta actividad.

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El funcionario aclaró que los datos corresponden al miércoles por la noche y que las autoridades estaban a la espera de consolidar las cifras de movilización del jueves para actualizar el balance de la temporada.

“Ya al cierre hablábamos de una movilización de más de 700 mil personas, de las cuales más o menos 250 mil entre 250 mil y 280 mil personas se estiman están ya en los destinos turísticos durmiendo”, explicó.

Entre 250 mil y 280 mil personas se estimaban alojadas en destinos turísticos al cierre del miércoles. (Foto: Redes Sociales)
Entre 250 mil y 280 mil personas se estimaban alojadas en destinos turísticos al cierre del miércoles. (Foto: Redes Sociales)

Ehrler destacó que el número de turistas que permanecen durante la noche en los destinos representa un indicador favorable para el sector, debido a que las estadías generan mayores oportunidades de ingresos para los establecimientos de hospedaje y otros negocios relacionados con el turismo.

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Según el ministro, varios empresarios hoteleros han reportado una ocupación superior al 90 %, al punto de que algunos establecimientos tienen dificultades para encontrar habitaciones disponibles ante la demanda de visitantes.

“Los hoteleros no tienen espacio para recibir casi personas. Usted ya hoy en la mañana nos reportaba ocupaciones también arriba del 90 por ciento”, manifestó.

El comportamiento de la ocupación hotelera es uno de los aspectos que las autoridades observan durante el feriado, ya que permite conocer parte del impacto económico de la movilización nacional.

La llegada de visitantes también representa oportunidades para restaurantes, comercios, transportistas, guías turísticos y pequeños emprendimientos que ofrecen productos y servicios en las zonas receptoras.

Los viajeros están visitando destinos culturales, arqueológicos y naturales, además de los tradicionales sitios de sol y playa. (Foto: Honduras Tips)
Los viajeros están visitando destinos culturales, arqueológicos y naturales, además de los tradicionales sitios de sol y playa. (Foto: Honduras Tips)

Ehrler sostuvo que el respaldo de los viajeros hondureños al turismo nacional contribuye a dinamizar diferentes actividades económicas, especialmente en comunidades donde los ingresos dependen en parte de la llegada de turistas durante los períodos vacacionales.

Entre los aspectos destacados por el ministro figura la afluencia de turistas a destinos del occidente de Honduras, donde lugares como Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán y Gracias, Lempira, reciben visitantes interesados en actividades culturales, históricas y de contacto con la naturaleza.

El funcionario señaló que la movilización durante la Semana Morazánica ha permitido que distintos destinos participen en la captación de turistas, más allá de los lugares tradicionalmente asociados con el turismo de sol y playa.

Esta diversificación amplía las oportunidades para las comunidades que cuentan con atractivos arqueológicos, parques nacionales, arquitectura colonial y otros espacios de interés para los viajeros.

En el caso de Copán Ruinas, la oferta arqueológica constituye uno de los principales atractivos para quienes buscan conocer el patrimonio histórico del país. Santa Rosa de Copán y Gracias, por su parte, forman parte de los destinos occidentales que ofrecen experiencias relacionadas con la cultura, la gastronomía, la historia y los paisajes naturales.

La llegada de turistas representa oportunidades de ingresos para pequeños negocios, restaurantes y comercios en las comunidades receptoras. (Foto: Cortesía)
La llegada de turistas representa oportunidades de ingresos para pequeños negocios, restaurantes y comercios en las comunidades receptoras. (Foto: Cortesía)

La participación de estas localidades permite distribuir parte del movimiento turístico entre diferentes regiones y abre oportunidades para los negocios que operan fuera de los principales destinos costeros.

El titular de Turismo también resaltó que los beneficios del feriado no se limitan a los hoteles, sino que alcanzan a otros sectores que forman parte de la cadena de servicios y productos consumidos por los visitantes.

“Realmente es bonito ver cómo el hondureño ha respaldado al empresariado del turismo y con ello respalda al productor agrícola, respalda al microempresario”, expresó.

La demanda de alimentos, bebidas, transporte, artesanías y otros productos puede representar ingresos adicionales para comerciantes y emprendedores durante los días de mayor circulación de turistas.

Por ello, las autoridades consideran que el movimiento registrado durante la Semana Morazánica constituye una oportunidad para fortalecer la actividad turística y favorecer a los negocios locales.

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