Las primeras imágenes del potente terremoto en Panamá

Las escenas captadas poco después del temblor revelan los efectos visibles del evento y anteceden la evaluación oficial sobre posibles daños materiales y humanos

Hotel caído en la Ciudad de Penonomé tras el fuerte terremoto
Hotel caído en la Ciudad de Penonomé tras el fuerte terremoto
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Terremoto en Panamá
Esta vista aérea muestra la evacuación de personas en el Hospital del Niño tras un fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país, en Ciudad de Panamá, el 9 de octubre de 2026. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá y provocó pánico en la capital, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
Estructuras emblemáticas de varios poblados se desplomaron tras el potente sismo en Panamá.
Estructuras emblemáticas de varios poblados se desplomaron tras el potente sismo en Panamá.
Terremoto en Panamá
Personas permanecen en el exterior de la sala de maternidad del hospital Santo Tomás, en Ciudad de Panamá, el 9 de octubre de 2026, tras un terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el país. Un fuerte sismo de magnitud 7,6 sacudió Panamá —según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS)—, provocando pánico en la capital, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
El movimiento sísmico se registró a las 12:56 p. m., con epicentro preliminar a 39 kilómetros de Tonosí, en Los Santos.
El movimiento sísmico se registró a las 12:56 p. m., con epicentro preliminar a 39 kilómetros de Tonosí, en Los Santos.
Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país.
Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país.
Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país.
Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país.
Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto
El sismo que ocurrió poco después del mediodía tuvo una magnitud de 7.6
Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto
Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto

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