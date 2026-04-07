Gobierno panameño establece protocolo para controlar flujo migratorio irregular en puestos terrestres

Funcionarios del Servicio Nacional de Migración deberán aplicar un procedimiento estandarizado que incluye verificación documental, registro biométrico y levantamiento de expediente administrativo. Tomada de Migración

Panamá aprobó un nuevo protocolo de actuación en puestos de controles migratorios terrestres, una herramienta que busca ordenar, estandarizar y fortalecer los procedimientos que aplican las autoridades frente al ingreso, tránsito y permanencia irregular de personas en el país, en un contexto marcado por el aumento de flujos migratorios por rutas como Darién.

El documento fija como objetivo principal uniformar los procedimientos en campo, reducir la discrecionalidad de los agentes y garantizar trazabilidad en cada intervención, obligando a que todo caso sea tratado bajo criterios técnicos, administrativos y legales previamente definidos, lo que fortalece el control y disminuye errores operativos.

Uno de los puntos más importantes es que el protocolo establece un procedimiento paso a paso cuando un funcionario detecta a una persona sin estatus migratorio regular, iniciando con la interceptación, identificación inmediata y verificación documental, seguido de la consulta en bases de datos nacionales e internacionales para confirmar identidad, alertas o antecedentes.

Tras esta verificación, el funcionario está obligado a realizar un registro formal del caso, que incluye la toma de datos personales, biometría y levantamiento de un informe administrativo, lo que permite que cada intervención quede documentada y pueda ser auditada posteriormente por las autoridades.

El protocolo aplica en los principales puestos de control migratorio terrestre del país, como Paso Canoas y Guabito, considerados puntos clave para la supervisión del flujo migratorio en las fronteras de Panamá. Tomada de Migración

El protocolo también establece que, una vez confirmada la irregularidad, se debe proceder con la notificación formal al migrante sobre su estatus y las medidas que podrían aplicarse, garantizando el debido proceso administrativo, lo que incluye el derecho a conocer la falta y las posibles consecuencias.

En cuanto a sanciones, el documento no fija nuevos montos, sino que deja claro que los funcionarios deben aplicar las multas establecidas en la legislación migratoria vigente en Panamá, las cuales dependen del tipo de infracción, como permanencia vencida, ingreso irregular o reincidencia, evitando así interpretaciones arbitrarias en campo.

Estas multas forman parte de un esquema que busca desincentivar la permanencia irregular, pero el protocolo enfatiza que su aplicación debe estar debidamente sustentada en el expediente administrativo levantado por el funcionario, lo que introduce un mayor nivel de control institucional sobre las decisiones.

En los casos más graves, el protocolo detalla que los funcionarios deben iniciar el proceso administrativo para la deportación o expulsión del país, especialmente cuando se trata de personas que ingresaron evadiendo controles, representan un riesgo o reinciden en faltas migratorias, activando procedimientos más estrictos.

Este proceso incluye la remisión del caso a las instancias competentes dentro del Servicio Nacional de Migración, donde se evalúa la medida a aplicar, garantizando que la decisión no quede únicamente en el punto de control, sino que pase por un proceso administrativo estructurado

El proceso puede derivar en sanciones económicas o en la apertura de procedimientos de deportación o expulsión, según la gravedad del caso. Tomada de Migración

El protocolo también define la obligación de los funcionarios de coordinar con otras entidades de seguridad, como el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, especialmente en situaciones donde se detecten posibles delitos, lo que refuerza el enfoque interinstitucional del control migratorio.

Otro elemento clave es que se incorporan lineamientos para el manejo de poblaciones vulnerables, obligando a los funcionarios a activar protocolos diferenciados en casos de menores de edad, mujeres embarazadas o personas en condición de riesgo, evitando actuaciones que puedan vulnerar derechos fundamentales.

Además, se establece que toda actuación debe cumplir con criterios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos, lo que limita el margen de actuación de los agentes y reduce riesgos de abusos o procedimientos incorrectos en terreno.

El protocolo también introduce una mejora relevante en términos de inteligencia migratoria, ya que obliga a la sistematización de la información recolectada, lo que permitirá identificar patrones, rutas y comportamientos, fortaleciendo la toma de decisiones a nivel estratégico.

En términos operativos, el cambio más importante es que se elimina la improvisación: ahora los funcionarios deben seguir una ruta clara de actuación desde la detección hasta la resolución del caso, lo que convierte el control migratorio terrestre en un proceso más técnico y menos reactivo.

Con esta medida, Panamá busca fortalecer su capacidad de control en puntos terrestres clave, alineando su actuación con estándares internacionales, pero también respondiendo a una realidad local donde el país se ha convertido en un corredor migratorio de alta presión en la región.

¿Qué dicen los números?

Durante el año 2025, Panamá registró un total de 1,349 extranjeros detenidos por infracciones a la legislación migratoria, evidenciando un flujo constante de casos a lo largo de los doce meses, con picos como 186 detenciones en enero y 139 en marzo, lo que refleja una presión sostenida sobre los sistemas de control en puntos terrestres y operativos internos.

En los primeros dos meses de 2026, se contabilizan 222 detenciones, con predominio de hombres y concentración en población en edad productiva. Tomada de Instagram

Al analizar las causales, el principal motivo de detención fue la condición de indocumentado o irregular, con 476 casos, seguido por estadía vencida con 400 registros y el ingreso irregular al país con 335 casos, lo que confirma que el fenómeno migratorio en Panamá no solo responde al tránsito, sino también a permanencias fuera del marco legal .

En cuanto a las nacionalidades, los datos muestran una clara concentración en países de la región, encabezados por Colombia con 677 personas detenidas, seguido por Nicaragua con 170 casos y Venezuela con 108, mientras que también se registran flujos más pequeños pero relevantes desde países extracontinentales como Camerún, Nepal e India, lo que evidencia la diversidad del perfil migratorio .

Otro elemento clave es la distribución por género, donde el 84% de los detenidos fueron hombres frente a un 16% de mujeres, así como la concentración por edades, con mayor incidencia en los rangos de 28 a 37 años (481 casos) y 18 a 27 años (394 casos), lo que indica que se trata principalmente de población en edad productiva .

Para el año 2026, aunque las cifras corresponden únicamente a los primeros dos meses, ya se contabilizan 222 extranjeros detenidos, con una fuerte concentración en enero con 147 casos, lo que sugiere que la dinámica migratoria se mantiene activa desde el inicio del año, sin señales de reducción significativa .

En este período, la principal causal cambia ligeramente, destacando la rebaja de pena con 102 casos, seguida por el ingreso irregular al país con 46 registros y la estadía vencida con 45 casos, lo que introduce un componente distinto vinculado a personas que ya estaban dentro del sistema penal o administrativo .

En cuanto a las nacionalidades en 2026, se mantiene la tendencia regional con Colombia liderando con 143 casos, seguido por Nicaragua con 29 y Venezuela con 28, lo que confirma la continuidad de los principales países de origen observados el año anterior, aunque con volúmenes menores por tratarse de un periodo parcial .

Finalmente, la composición demográfica también se mantiene estable, con un predominio de hombres que representan el 85% de los casos frente a un 15% de mujeres, y una mayor concentración en edades entre 28 y 47 años, lo que refuerza el perfil de población adulta joven que caracteriza los flujos migratorios detectados en el país.