Detienen en Panamá a venezolano acusado de violencia sexual en edificio estatal

El hecho ocurrió dentro de instalaciones del Ministerio de Salud en Barrio Sur, provincia de Colón. Cortesía Minsa

Un ciudadano venezolano de 24 años fue enviado a detención provisional por los delitos de hurto agravado, robo agravado y violación, tras una audiencia realizada en la provincia de Colón, donde el Tribunal de Garantías avaló la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación presentada por la Fiscalía Regional.

El caso se remonta al 4 de abril de 2026, cuando el imputado ingresó por la fuerza a las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), donde además de sustraer equipos electrónicos, cometió un ataque violento contra una funcionaria, a quien despojó de sus pertenencias y agredió sexualmente.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hombre forzó el acceso a una oficina administrativa dentro del edificio ubicado en el corregimiento de Barrio Sur, apropiándose de tres computadoras portátiles.

Posteriormente, se dirigió a un área interna donde, utilizando un arma blanca, intimidó a una colaboradora de salud, a quien además de causarle lesiones físicas, le robó objetos personales y atentó contra su libertad sexual, en un hecho que ha generado fuerte rechazo institucional y social.

El Ministerio de Salud condenó el hecho y confirmó que la víctima recibió atención médica integral inmediata, así como acompañamiento psicológico especializado. La entidad activó sus protocolos de protección a víctimas de violencia y anunció la revisión de las medidas de seguridad en todas sus instalaciones en Colón.

La investigación señala que el imputado robó tres computadoras portátiles antes de agredir sexualmente a una funcionaria dentro de la sede regional del Minsa en Colón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, reiteró que se garantizará el acompañamiento laboral, legal y sanitario a la funcionaria afectada, mientras avanzan las investigaciones judiciales correspondientes.

Este caso se suma a otros hechos recientes relacionados con violencia de género y delitos contra la integridad personal registrados en el país. El 1 de abril de 2026, un hombre de 39 años fue detenido en Panamá Oeste tras ser imputado por ejercer violencia psicológica y física contra su hijastra de 22 años, a quien además golpeó durante un episodio de agresión.

En otro caso ocurrido el 7 de abril en la provincia de Coclé, una mujer fue enviada a detención provisional luego de atacar con un arma blanca a su padre, causándole heridas que le generaron incapacidad.

Las cifras oficiales reflejan que estos delitos mantienen una presencia significativa en el país. Según el informe estadístico del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, de las cuales 819 corresponden a violación y otros delitos sexuales, lo que evidencia la alta incidencia de este tipo de conductas en el sistema penal acusatorio

Dentro de ese total, se contabilizan 294 casos de violación, así como 345 denuncias por acceso sexual con personas entre 14 y 18 años, además de 133 casos de actos libidinosos, lo que muestra la diversidad de tipificaciones dentro de este grupo de delitos. A esto se suman otros casos vinculados a corrupción de menores, explotación sexual y pornografía infantil, que aunque en menor número, mantienen una tendencia preocupante en distintas regiones del país.

La violencia doméstica también mantiene alta incidencia: 2,995 denuncias fueron registradas en los dos primeros meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo informe también indica que, aunque existe una disminución del 15% en las denuncias en comparación con el mismo periodo de 2025, algunas categorías presentan comportamientos opuestos.

Por ejemplo, los casos relacionados con pornografía infantil aumentaron de forma significativa, mientras que otros delitos como la violación registraron una reducción relativa, lo que sugiere cambios en los patrones de denuncia o en la dinámica de estos delitos.

Por otro lado, los casos relacionados con violencia doméstica también reflejan una alta incidencia en el país durante los primeros meses del año. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 2,995 denuncias por este delito, dentro de un total de 4,069 casos vinculados al orden jurídico familiar, lo que confirma que este tipo de violencia continúa siendo uno de los principales problemas sociales y judiciales en Panamá .

Los datos muestran que solo en enero se contabilizaron 1,601 denuncias por violencia doméstica, mientras que en febrero se reportaron 1,394 casos, evidenciando una persistencia sostenida del problema en el tiempo.

Entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, estos delitos superan ampliamente otras categorías como el maltrato a menores (668 casos) o el maltrato al adulto mayor (235 casos), lo que pone en evidencia el peso específico que tiene la violencia intrafamiliar dentro del sistema penal acusatorio .

El informe también revela un incremento del 16.1% en los casos de violencia doméstica en comparación con el mismo periodo de 2025, mientras que el total de delitos contra el entorno familiar creció 17.7%, lo que refleja una tendencia al alza preocupante.

Regiones como Panamá Oeste, San Miguelito y la provincia de Panamá concentran una parte importante de los casos, lo que evidencia la necesidad de reforzar políticas de prevención, atención a víctimas y control institucional frente a este tipo de violencia.