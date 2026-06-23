Nicaragua

Las familias nicaragüenses enfrentan cortes de agua potable de hasta 20 horas

En Managua, Jinotepe y otras ciudades, los hogares organizan su rutina alrededor de un suministro inestable que obliga a guardar reservas para cocinar, limpiar y enfrentar suspensiones que aparecen sin aviso

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Un ciudadano abre el caño de su cocina, pero solo caen gota de agua potable, tras concretarse un corte del suministro programado.
Miles de familias en Nicaragua enfrentan cortes de agua potable de hasta 20 horas en Managua, Jinotepe y otras ciudades. (Andina)

Miles de familias en Nicaragua enfrentan cortes de agua potable que se extienden hasta 20 horas en ciudades como Managua, Jinotepe y otras regiones. Los testimonios señalan que el suministro es irregular, con horarios cambiantes y suspensiones que, en la mayoría de los casos, se producen sin previo aviso, lo que complica el día a día de los hogares.

La empresa estatal Enacal reconoce que existen problemas para garantizar el servicio de manera continua. Aunque la meta oficial es ofrecer entre 18 y 24 horas de agua al día, las autoridades admiten que la dificultad principal está en los horarios y no en la cobertura de infraestructura. El presidente ejecutivo de Enacal, Ervin Barreda, explicó que muchas ciudades cuentan con redes de distribución, pero los sistemas ya no satisfacen la demanda actual.

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Según detalló Confidencial.digital, los vecinos de barrios como Waspán Norte y Las Américas 3 en Managua relatan que el agua suele llegar durante la madrugada, entre las 3:00 am y las 6:00 pm, y apenas vuelve a aparecer en la tarde, por unas pocas horas. En estas condiciones, las familias deben almacenar agua en baldes y galones para cocinar, limpiar y cubrir las tareas esenciales, ya que el servicio puede irse sin aviso y regresar solo entrada la noche.

En el barrio 19 de Julio, también en la capital, los problemas de abastecimiento se han extendido durante meses. Según testimonios recogidos por Confidencial.digital, antes tenían agua durante todo el día, pero ahora el servicio se interrumpe a las 7:00 am y regresa recién a las 4:00 pm o 5:00 pm. Además de la reducción de las horas de servicio, los vecinos afirman que la calidad del agua ha desmejorado: en ocasiones el líquido llega con mal sabor y olor, lo que los obliga a buscar alternativas para el consumo y la preparación de alimentos.

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Un chorro de agua amarillenta y burbujeante fluye de un grifo plateado hacia un vaso de vidrio transparente. El fondo muestra una ventana y azulejos blancos.
En el barrio 19 de Julio de Managua, los vecinos denuncian cortes de agua durante meses y una calidad del agua con mal sabor y olor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación no es exclusiva de Managua. En Jinotepe, en el departamento de Carazo, los residentes denuncian que el suministro apenas cubre tres horas al día, entre las 5:00 am y las 7:00 pm de la mañana. José, habitante de esa ciudad, comentó que en los 17 años que lleva viviendo allí la situación no ha mejorado y que las gestiones para el mantenimiento de los pozos no han tenido respuesta. De acuerdo con los testimonios publicados por Confidencial.digital, en ciudades como Matagalpa, Estelí, Puerto Cabezas y Bluefields, los usuarios reportan días completos sin agua o con una presión tan baja que apenas permite llenar un barril.

Problemas de inversión y ejecución presupuestaria

El deterioro del servicio se refleja también en la gestión de los recursos públicos. Durante el primer trimestre de 2026, Enacal ejecutó solo el 4.7% de su presupuesto destinado a inversión en agua potable. Esto equivale a 149.8 millones de córdobas (aprox. USD 4.1 millones) de un total de 3,218 millones (aprox. USD 87.6 millones) asignados. Además, una reforma presupuestaria en 2025 redujo aún más los fondos disponibles para proyectos, con un recorte de 890.9 millones de córdobas (aprox. USD 24.2 millones).

Los informes presupuestarios muestran que hubo desembolsos sin avance físico en varias obras. Por ejemplo, los sistemas de agua potable y saneamiento en La Paz Centro y Larreynaga, en León, ejecutaron solo una décima parte de su presupuesto, sin registrar avances en las obras. En Carazo, el proyecto de mejoramiento de redes de agua también presenta adelantos financieros, pero sin avances físicos reportados. Tras la transferencia de funciones del Fondo de Inversión Social de Emergencia a Enacal, solo nueve de las 17 infraestructuras de agua potable previstas llegaron a concluirse, mientras que otros proyectos quedaron en etapa de formulación.

Usuarios de Matagalpa, Estelí, Puerto Cabezas y Bluefields reportan días sin agua o una presión insuficiente para llenar un barril. (Cortesía: ANDA)
Usuarios de Matagalpa, Estelí, Puerto Cabezas y Bluefields reportan días sin agua o una presión insuficiente para llenar un barril. (Cortesía: ANDA)

En casos de emergencia, la empresa utiliza una flota de camiones cisterna para abastecer temporalmente a las familias. Pese a ello, hay quienes afirman que deben comprar agua embotellada para cocinar y realizar tareas básicas, ya que el apoyo estatal no siempre llega a tiempo.

Según Enacal, la cobertura nacional de agua potable supera el 95%. No obstante, usuarios en distintas regiones reportan variaciones en la regularidad y calidad del servicio.

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