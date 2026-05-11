El hogar se convierte en estadio y comedor: así vivirán los partidos del Mundial en Centroamérica y el Caribe

Una familia centroamericana multicultural se reúne en casa para disfrutar de un gran banquete casero mientras ve un partido de fútbol, celebrando la próxima Copa Mundial 2026 con banderas y camisetas de sus equipos favoritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ollas y los sartenes, junto con la casa—y en especial la cocina—, concentrarán la atención en Centroamérica y el Caribe cuando la pelota empiece a rodar en el Mundial. Ya no serán los bares ni los estadios los lugares de mayor convocatoria.

Cómo verán el Mundial los consumidores de Centroamérica: el regreso de la comida casera

El 53% de los consumidores de Centroamérica y el Caribe planea cocinar en casa durante el torneo. El reciente informe de la consultora de análisis de consumo Worldpanel by Numerator lo aclara: el Mundial se vive en familia, entre amigos y con la comida hecha en casa como centro de la experiencia.

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Atrás quedan las imágenes de multitudes en restaurantes o cadenas de comida rápida durante cada partido. El fútbol se jugará en la pantalla y también en la mesa. La tradición se impone: platos preparados en la propia cocina, recetas familiares, soluciones rápidas o improvisadas, todo bajo el mismo techo y con el sonido de fondo de los goles y las jugadas polémicas.

La decisión de cocinar en casa no responde solo al costo. El estudio señala que la conveniencia y la comodidad pesan a la hora de elegir el menú. El partido manda; nadie quiere perderse un minuto por salir a comprar o esperar en filas, por eso la cocina y el hogar concentran la mayor parte de la experiencia, desde la previa hasta el festejo o el consuelo.

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Una familia animada celebra el Mundial 2026 en un ambiente festivo, luciendo camisetas de Panamá, Brasil y Argentina, con banderas centroamericanas de fondo mientras disfrutan del partido en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias y amigos de la región se preparan para disfrutar cada partido con recetas caseras y mucha tradición, relegando a los restaurantes y bares al segundo plano mientras la emoción se vive en casa.

El delivery y el consumo compartido durante el Mundial

Pero la preferencia por la comida casera no es universal. El 34% de los consumidores en la región optará por pedir comida a domicilio durante los partidos. Es el porcentaje más alto de toda Latinoamérica y representa un cambio de hábitos: el delivery ya es parte habitual de los encuentros futboleros.

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En comparación con otras regiones, este auge del delivery en Centroamérica y el Caribe se explica por la búsqueda de practicidad y rapidez. México registra un 26%; Ecuador, un 25%; Argentina, un 17%; y Perú, un 14%. La región encabeza el ranking: partido y comida llegan juntos a la puerta de casa.

Un tercer grupo, el 13%, recibirá comida preparada por otros—familiares, amigos o vecinos—, lo que refuerza el carácter social del evento: compartir la experiencia sin la necesidad de cocinar ni pedir.

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Repartidor de comida (Freepik)

El hogar como estadio principal

El informe de la consultora de análisis de consumo Worldpanel by Numerator muestra que el 86% de los consumidores de la región verá los partidos en su domicilio. La cocina se convierte en el espacio donde se decide la estrategia gastronómica para cada jornada del Mundial.

El 51% de los consumidores declara seguir el torneo con entusiasmo, lo que se traduce en más ocasiones de consumo, mayor gasto y momentos de reunión.

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Para las marcas de alimentos y operadores de delivery, el desafío será responder a los picos de demanda y ofrecer productos que se adapten al consumo en casa.