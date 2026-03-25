Oleada de sargazo impacta litoral caribeño panameño

La descomposición del sargazo reduce el oxígeno en el agua y afecta ecosistemas marinos. Tomada de MiAmbiente

Aunque se trata de un fenómeno natural, pocas veces se observa con tal magnitud en Panamá, donde históricamente su presencia ha sido menor en comparación con otras zonas del Caribe.

El sargazo suele asociarse más con las playas de México, especialmente en destinos turísticos del Caribe, donde su acumulación masiva ha generado impactos ambientales y económicos significativos.

Sin embargo, reportes recientes en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, evidencian un incremento notable de esta macroalga en áreas como Playa La Langosta, encendiendo alertas entre autoridades y comunidades locales.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) ha confirmado la presencia de grandes cantidades de algas marinas no solo en Playa La Langosta, sino también en otros puntos de la costa como La Escucha, Buenaventura, María Soto, Guanche, Cacique y La Guaira. Durante recorridos realizados por guardaparques, se constató que la acumulación es extensa y visible, lo que indica un evento de alta intensidad.

Este tipo de fenómeno, aunque recurrente en el Caribe, no suele alcanzar este nivel en Panamá, lo que lo convierte en un caso que requiere seguimiento técnico y evaluación constante.

Guardaparques de MiAmbiente verificaron presencia de algas en varios puntos del litoral caribeño. Tomada de MiAmbiente

El sargazo es una macroalga flotante que se desarrolla en mar abierto, principalmente en el llamado Mar de los Sargazos, y cumple una función importante como hábitat para diversas especies marinas.

No obstante, cuando llega en grandes cantidades a las costas, pierde su valor ecológico positivo y se convierte en un problema ambiental complejo.

Su proliferación está vinculada a factores como el aumento de la temperatura del agua, el exceso de nutrientes provenientes de actividades humanas y cambios en las corrientes marinas, lo que favorece su crecimiento y desplazamiento hacia las playas.

Desde el punto de vista ambiental, la acumulación de sargazo en las costas genera efectos negativos en los ecosistemas. La alta concentración de estas algas reduce los niveles de oxígeno disuelto en el agua y limita la penetración de la luz solar, afectando directamente a los pastos marinos y los arrecifes coralinos, que dependen de la luz para sobrevivir.

Además, su descomposición provoca la liberación de sustancias tóxicas que pueden alterar el equilibrio del ecosistema, causando la muerte de peces y otras especies marinas.

El fenómeno genera malos olores y libera gases que pueden causar irritaciones en personas expuestas. Tomada de MiAmbiente

En términos de salud, el fenómeno también representa un riesgo. Durante el proceso de descomposición del sargazo, se liberan gases como el sulfuro de hidrógeno, responsable de los fuertes olores desagradables que caracterizan estas acumulaciones.

Este gas puede provocar irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias, así como reacciones alérgicas en personas expuestas. Por ello, las autoridades han recomendado evitar el contacto directo con el agua en las zonas afectadas hasta que se controle la situación.

El impacto no se limita al ambiente y la salud. La presencia masiva de algas marinas en las playas afecta directamente actividades económicas clave como el turismo, la pesca y la navegación.

Las playas cubiertas de sargazo pierden su atractivo visual, lo que reduce la llegada de visitantes, mientras que la acumulación de biomasa dificulta las labores de los pescadores y el tránsito de embarcaciones.

Esto genera afectaciones económicas directas en comunidades que dependen de estos sectores para su sustento.

Ante este escenario, MiAMBIENTE ha señalado que trabajará en conjunto con otras instituciones para realizar evaluaciones en campo y definir las medidas más adecuadas para el manejo del sargazo.

Entre las acciones contempladas se encuentra la limpieza de las áreas impactadas, aunque este proceso requiere planificación para evitar daños adicionales al ecosistema.

La descomposición del sargazo reduce el oxígeno en el agua y afecta ecosistemas marinos. Tomada de MiAmbiente

La disposición final de estas algas también es un desafío, debido a su volumen y a la posible presencia de elementos contaminantes como metales pesados.

Aunque el fenómeno del sargazo es natural y recurrente en el Caribe, su intensificación en los últimos años ha sido objeto de preocupación internacional.

Expertos señalan que el cambio climático, junto con el aumento de nutrientes en el océano provenientes de actividades agrícolas e industriales, ha favorecido la expansión de esta alga.

En Panamá, su presencia en grandes cantidades sigue siendo poco común, pero eventos como el registrado en Colón evidencian la necesidad de monitoreo permanente y estrategias de mitigación para reducir su impacto en el ambiente, la economía y la salud pública.