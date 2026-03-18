Régimen de zonas francas panameñas recibe nuevas inversiones por $16.1 millones

Establecida en 1948, la Zona Libre de Colón es la más antigua del continente.

Una inyección económica de $16.1 millones recibirá el régimen de zonas francas en Panamá, impulsada por la instalación de siete nuevas empresas y por la ampliación de operaciones de la ya operativa Multimodal Marine Inc.

En 2025 las inversiones en la primera zona franca ubicada en el país desde 1948, la Zona Libre de Colón, sumaron $27,886 millones, un aumento de 11.9%, motivado por las reexportaciones.

Hasta el momento, el país cuenta en este segmento económico con 17 empresas activas y seis en desarrollo, que reciben exoneración de impuestos y derechos de importación sobre materiales, bienes y servicios requeridos para la operación, de acuerdo con el Ministerio de Comercio e Industrias.

Igualmente, los desarrolladores están exentos del impuesto sobre la renta en el arrendamiento y subarrendamiento, registra el portal de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones, ProPanamá.

Las nuevas empresas estarán ubicadas en zonas francas, incluyendo Corozal Free Zone (antes Marpesca), Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook y Zona Franca Las Cabras.

Desarrolladores reciben exoneración de impuestos y derechos de importación sobre materiales, bienes y servicios requeridos para la operación. (Foto: Shutterstock)

Centrarán sus actividades en sectores dedicados a la manufactura, procesamiento de productos terminados y semielaborados, ensamblaje, servicios logísticos y alquiler de bienes raíces.

En esta ocasión las inversiones provienen de capital local, al igual de los Países Bajos, Estados Unidos, Venezuela, España y Chile, lo que para las autoridades constituye una evidencia del interés nacional e internacional en aprovechar las ventajas competitivas de este sector.

El régimen de zonas francas continúa consolidándose como un instrumento estratégico para atraer inversión extranjera, diversificar la actividad económica, impulsar la generación de empleo y el desarrollo empresarial en sectores clave para la economía nacional, manifestó en una nota de prensa Astrid Ábrego, viceministra de Comercio Exterior.

Regidas bajo la Ley 32 de abril de 2011 y reglamentadas bajo el Decreto Ejecutivo 62 de 2017, estas áreas comerciales son definidas como zonas de libre empresa, específicamente delimitadas, dentro de las cuales se desarrollan todas las infraestructuras, instalaciones, edificios, sistemas y servicios de soporte, así como la organización operativa y la gestión administrativa que sean necesarias.

El objetivo inmediato de las zonas francas es proveer condiciones óptimas de eficiencia operativa y de ventajas comparativas para garantizarle a las empresas establecidas niveles elevados de competitividad en los mercados internacionales.

El desarrollo tecnológico tiene cabida en las zonas francas. EFE/Javier Cebollada/Archivo

Las empresas que se acojan a este régimen pueden ser privadas, estatales o mixtas, y cuando el promotor obtiene la licencia de zonas francas está obligado a invertir en el desarrollo del área una suma no inferior a $250,000, y en un término no mayor a un año debe iniciar la inversión.

Sobre la fuerza laboral, la ley establece que en estos centros de producción esta debe estar compuesta por ciudadanos panameños, exceptuando los expertos, técnicos y personal de confianza que sean necesarios para el desarrollo de la respectiva actividad.

Constantemente las autoridades de Comercio e Industrias y de otras entidades estatales ofrecen capacitaciones al personal de las zonas francas, tendientes a prevenir errores, agilizar trámites y fortalecer la cultura de cumplimiento.

Estos son factores clave para que estos recintos comerciales continúen siendo un instrumento eficaz para la atracción de inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico del país.

Generalmente, se desarrollan temas concernientes al certificado de reexportación, el reporte estadístico anual, la declaración de mercancía comercial, al igual que la reactivación de los controles aduaneros, en cumplimiento de los procedimientos establecidos.

La coordinación con el sector privado para mejorar la gestión operativa de las empresas instaladas en zonas francas es una garantía para su desarrollo.