Las autoridades de Panamá deportan a 33 nicaragüenses por incumplimiento de normas migratorias

Las autoridades de Panamá deportaron a treinta y tres ciudadanos nicaragüenses el martes 2 de julio por incumplir la normativa migratoria vigente, según informó el Servicio Nacional de Migración. El grupo fue enviado en un vuelo desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert a Managua luego de que se detectaran diversas infracciones, incluyendo intentos de reingreso irregular tras deportaciones previas.
Uno de los expulsados fue identificado por las autoridades panameñas con antecedentes penales por femicidio y portación de arma de fuego, lo que, según el informe oficial citado por el medio regional Centroamérica360, generó preocupación durante el operativo.
Entre las personas retornadas, dieciocho eran mujeres. Todas fueron sometidas al procedimiento conforme a los protocolos legales y administrativos establecidos por la ley panameña, que, según las autoridades, garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes.
Deportación de migrantes nicaragüenses desde Panamá
Este operativo se enmarca en el memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos para reforzar la gestión y el control migratorio en la región. El Servicio Nacional de Migración sostuvo, según Centroamérica360, que este tipo de acciones busca fortalecer una migración ordenada, segura y apegada a la legislación vigente.
Cooperación Panamá-Estados Unidos en control migratorio
Según lo establecido en el memorándum de entendimiento, las dos naciones colaboran en operativos conjuntos y en la adopción de procedimientos homogéneos para el control y retorno de personas con estancia irregular. El memorándum de entendimiento forma parte de los esfuerzos multilaterales para responder a los desafíos migratorios en Centroamérica, explicó el Servicio Nacional de Migración a Centroamérica360.