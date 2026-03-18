Las autoridades de Panamá deportan a 33 nicaragüenses por incumplimiento de normas migratorias

A group of migrants deported as part of an agreement between the administration of U.S. President Donald Trump and Panama, leave a bus terminal station before heading to a hotel, following a decision by Panama to issue temporary permits for some migrants recently sent from the U.S. allowing them to stay for up to 90 days, in Panama City, Panama. March 9, 2025. REUTERS/Enea Lebrun

Las autoridades de Panamá deportaron a treinta y tres ciudadanos nicaragüenses el martes 2 de julio por incumplir la normativa migratoria vigente, según informó el Servicio Nacional de Migración. El grupo fue enviado en un vuelo desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert a Managua luego de que se detectaran diversas infracciones, incluyendo intentos de reingreso irregular tras deportaciones previas.

Uno de los expulsados fue identificado por las autoridades panameñas con antecedentes penales por femicidio y portación de arma de fuego, lo que, según el informe oficial citado por el medio regional Centroamérica360, generó preocupación durante el operativo.

Entre las personas retornadas, dieciocho eran mujeres. Todas fueron sometidas al procedimiento conforme a los protocolos legales y administrativos establecidos por la ley panameña, que, según las autoridades, garantizan el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes.

Deportación de migrantes nicaragüenses desde Panamá

Este operativo se enmarca en el memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos para reforzar la gestión y el control migratorio en la región. El Servicio Nacional de Migración sostuvo, según Centroamérica360, que este tipo de acciones busca fortalecer una migración ordenada, segura y apegada a la legislación vigente.

Cooperación Panamá-Estados Unidos en control migratorio

Según lo establecido en el memorándum de entendimiento, las dos naciones colaboran en operativos conjuntos y en la adopción de procedimientos homogéneos para el control y retorno de personas con estancia irregular. El memorándum de entendimiento forma parte de los esfuerzos multilaterales para responder a los desafíos migratorios en Centroamérica, explicó el Servicio Nacional de Migración a Centroamérica360.