Panamá aligera el paso para lograr su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027

El presidente de la Confederación Brasileña de fútbol, Ednaldo Rodrigues, pronuncia un discurso luego que Brasil obtuviera la sede del Mundial femenino de 2027, el viernes 17 de mayo de 2024, en Bangkok. (AP Foto/Sakchai Lalit)

Buscando el marco rival en todo momento, la selección mayor femenina de Panamá venció este jueves 3 a 0 a San Cristóbal y Nieves, afianzándose en su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Durante el partido, realizado en el SKNFA Technical Center de Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves, las canaleras generaron opciones de gol desde el pitazo inicial.

Pero no fue hasta el segundo tiempo cuando mediante dos cabezazos de Rebeca Espinosa y Riley Tanner, acompañados de un certero disparo de larga distancia de Katherine Castillo, Panamá logró sacar la victoria y quedarse con los tres puntos.

“Tenemos que trabajar individualmente, no bajarle. Hacer valer lo que trabajamos día a día en la selección. Mejorar y hacer las cosas bien en nuestros clubes. Creo que esta oportunidad la tenemos que aprovechar al máximo”, dijo Espinosa luego de anotar su primer gol con la selección, según registra la Federación Panameña de Fútbol.

“Me siento súper feliz porque el equipo necesitaba abrir el marcador. Estoy también súper feliz por la confianza que los profes me han dado. Creo que lo he aprovechado al máximo. Día tras día que estoy aquí trato de hacer las cosas bien para que confíen en mí”, expresó. Destacó, además, que busca transmitir su recorrido en las eliminatorias a sus compañeras.

La selección mayor femenina de Panamá, de rojo, ha sumado sendos triunfos en sus últimos encuentros.- crédito Federación Colombiana de Fútbol

“Las jugadoras de más experiencia estamos aquí para apoyar a las más jóvenes, para así salir adelante y poder clasificar nuevamente a un Mundial”, manifestó la joven goleadora.

Por su parte, la volante Alexis Pashales ingresó en el segundo tiempo haciendo su debut oficial con Panamá, en tanto que la mundialista con la selección de fútbol sala.

Kenia Rangel también vio acción en el complemento y así sumó sus primeros minutos en la era de la entrenadora española María Antonia “Toña Is” Piñera, quien desde octubre del 2024 se encargó de la selección local.

Las jugadoras panameñas llegaban motivadas a este encuentro con San Cristóbal y Nieves, luego de venir de golear en su debut a Curazao por un marcador de 6 a 1 y con la mira puesta en asumir el liderato del Grupo E, lo cual lograron.

Una vez terminado el partido la tabla del Grupo E presenta a Panamá como líder con 6 puntos, seguido de Cuba con 4 puntos, Aruba 3 puntos, mientras que San Cristóbal y Nieves tiene 1 punto, y Curazao no reporta puntos.

La hinchada panameña siempre está pendiente de los torneos en donde participan las distintas selecciones de fútbol. EFE/ Bienvenido Velasco

La selección mayor femenina panameña volverá a pisar la cancha los días 9 y 18 de abril, cuando se mida a Aruba y a Cuba, respectivamente.

Solo el primer lugar de cada grupo avanzará a la Ronda Final, donde se otorgarán cupos al Campeonato W de la Concacaf, clasificatorio al Mundial Femenino Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028